对话天猫淘宝总裁蒋凡：成交总额只是结果，数字不重要

在天猫双11成交总额公布前夕，新浪科技对天猫、淘宝总裁蒋凡进行了采访。

天猫、淘宝总裁蒋凡

蒋凡表示，从来不担心成交额，数字不重要，最重要的是让双11富有乐趣，希望双11变成真正的节日。

今年双11具备三特点

蒋凡表示，今年双11有三个特点：第一，用户规模在不断增大；第二，品牌商拿出了最具诚意的优惠，“很多商家是在促进消费者购物，同时还有24期免息，可以让消费者以更低成本享受到消费金融”；第三，增加了众多新售卖方式，例如直播全面应用于双11中，“有10万个品牌与消费者直播互动，这是新的销售方式和体验”。

从不担心成交额数字

对于备受关注的成交总额，蒋凡坦言，自己一直都没有明确的数字，“我们从来不提需要达到多少亿，数字不是最重要的，最重要的是让双11富有乐趣，希望双11变成真正的节日，所以我们会淡化数字，数字只是结果，我们要的是给消费者带来更多的乐趣”。

他表示，双11零点时，上亿人涌进来的一刻对技术上的挑战，这背后意味着技术上巨大进步。

淘宝使命是改变生活方式

谈及淘宝的使命，蒋凡称，淘宝从诞生第一天起就带有一个使命，即：改变中国人的生活和工作方式，“淘宝上有很多创业者，创造了很多新的岗位，包括快递、淘宝模特、直播等等。淘宝一直在创造新的职业”。

一个巨大的变化是，电商从前只是补充性购物方式，如今已变成了主流购物方式，“希望淘宝让生活更有乐趣，这是未来的方向”。

“天猫的使命是推动品牌的升级，淘宝则是代表消费者端，更多体现在乐趣方面，这是两个平台的定位。两者共同打造新的消费生活体验”，蒋凡说道。