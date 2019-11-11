“助力链”真的被玩坏了

“帮我点个链接，砍砍价，零元抢啊！”

“发红包啦，优惠券、现金转发即得。”

......

相信双十一之前，这些助力信息“轰炸”过很多人的手机，每天微信群、私聊里总会出现大量的“助力链接”。有的人对“助力链”喜闻乐见、乐此不疲，有的人则对这些链接不胜其烦、避之不及。

不过，无论你喜欢还是厌恶，助力链都已经是蔚然成风。尽管双十一已经结束，但是伴随着移动互联网、社交应用的发展，助力链已经成为除电商平台以外，更多企业和创客推动业务、裂变用户的重要方式。

但是，从“朋友圈点zan”、“外卖红包”到最近的“双11盖楼”，你是否知道看似普通的助力链背后，除了商家的正常商业行为，也有一些令人头痛的灰产和骗子在行动？你能否分得清楚，又能否躲得开恶意助力链的侵扰？

No.1“骗”助力链频现贪便宜者上钩

“现在的助力优惠活动，猫腻越来越多了。”

前不久，家住惠州惠阳的培雪收到好闺蜜发来的助力链。这个助力链是一家珠宝企业发起的，号称若能够邀请60位好友帮忙砍价的话，就能够获得价值近千元的金手链。

在帮闺蜜砍价之余，培雪也有些心动，自己也转发了链接给周围亲友，“我微信朋友很多的，感觉很快就能完成砍价任务。”

她记得当时闺蜜的砍价任务尚未完成，自己就已经凑齐了60位助力好友。其中，有些朋友在她的影响下，甚至再次发起助力任务，无非是想免费拿到那个金手链，“看到砍价完成了，我就赶紧找到客服登记信息要手链。”

在等待了将近一个月之后，培雪终于拿到了这条通过砍价“白得”的金手链。然而，她却发现这条金手链只是“银镀金”而已。

“银镀金的手链，价格其实很低的，几十块钱就能买到一条了。”培雪感觉自己动员了身边60位好友，做了那么多次免费宣传，最后只拿到这么廉价的奖励，实在是太不值了。

值不值？其实还是要看付出与回报。毕竟培雪还拿到了一条“金属材质”的手链，有的人点了好久链接，拿到的却是空气。不少媒体都曾报道过，有消费者遭遇过被助力链“坑骗”的情况，他们花费了不少精力拿到的“奖励”和“优惠”，要么和宣传的内容完全不符，要么就是子虚乌有。

“这些奖励的物品，很多是市面上不常见的品牌，很难比价；有的是所谓金银翠玉，实际上都是掺了水的假货。”读者Lily于在来信吐槽时表示，自己曾让朋友帮忙助力砍价，号称能够1.5折购买一款高档按摩椅，“当时是想送给老爸老妈享受的，原价说是1999元，达到砍价条件只需299元即可。”

她发动了朋友圈所有人的力量，进行了一个月的费力砍价，达到助力门槛后还缴纳了99元货款订金，但事后一直没收到这台“高品质按摩椅”。再去打开链接，发现页面已经失效，负责登记信息的“客服”也已将其拉黑。

这时，Lily于才发现已经上当受骗。不仅如此，不少朋友同样因为她转发的助力链，也都是空欢喜一场。“很多朋友是看了我的发的链接助力的，现在见面都觉得有些难为情了。”Lily于懊恼地说道，当初真的不应该贪图小便宜，结果害己害人。

对于一些不法分子而言，抓住消费者贪小便宜、爱面子的共同特征，扩散传播虚假信息、购买伪劣甚至“空气”商品，是他们发起“空头”助力链的目的。如果消费者只是拿到了虚假、伪劣商品，或是白费一番心力也就罢了，更令人担忧的，是一些助力链已经盯上了我们的钱包和信用值。

No.2 诱人助力链，盗号没商量

“之前打开（助力）链接，我就特别反感授权微信登录的要求。”



提及助力链，在深圳从事IT运维工作的马涛显得满脸无奈。他告诉懂懂笔记，公司里不少女同事热衷散发砍价、优惠、红包任务等助力链，而且总喜欢让同事们一起帮其助力。

其中，有不少助力链一点开就提醒授权微信登录。尽管他知道只是授权登录，页面能够抓取的用户资料有限，但还是会感到不悦，“很多链接都是为了给企业创造所谓用户数据，好撑场面去融资的。”

马涛表示，这种低成本“获客”方式很流行，抓住老人、女性的心理特点，以极低成本推广和传播，借机获得客户信息并成为“自己的用户”。但是在演变中，一些助力链的内容开始要求授权用户填写资料，变得毫无底线了。

“你看这些链接，点开后需要填写用户姓名、性别、年龄，还要验证手机号，登录后才能助力，这真的很过分。”他表示这种链接页面显示的活动官方，甚至是天猫商城和淘宝，大多数人没有防备之下，就会输入手机号并获取验证码。

他尝试填写手机号，收到的验证短信是某第三方支付平台的，这让他感觉很不靠谱。他打开短信查看过验证码内容，在切换详情模式后，他竟然发现收到了一则登录验证码要求，也就是说，有用户曾通过手机号码尝试登录他的支付宝。

他马上意识到助力链的问题，仔细观察链接打开的页面，发现该助力链的链接并非为天猫、淘宝的官方地址，而是陌生的第三方，“想想也是，淘宝的活动页怎么可能在微信里打开。”

马涛请教了做信息安全的朋友，得知这种情况下很可能是灰产通过传播助力链，试图窃取用户的账号，甚至是移动支付功能，“后续我还收到过银行和金融机构的贷款验证登录信息，实在太可怕了。”

如果用户将该验证码填入页面。对方很可能会将该验证码用于应用相关登录，申请金融贷款、借贷担保等方面业务。这样的助力链套路可以说是防不胜防，“别随便点连七八糟的助力链，收到验证码短信时也要看看详情，别光看奖励的金额。”

但是，尽管马涛把这些隐患告知了周围的亲友，但是在他们大家族的群里，家中的长辈们依然会乐此不疲地发送者各种奇怪的助力链，只要链接页上面写上几个大大的优惠和免费字样。

从商家宣传、裂变的首选方式，再到如今被不法机构用作诈骗工具，助力链可以说已经被玩坏了。这一抓住消费者贪欲、占小便宜心理的传播方式，的确能够在短时间内让“信息”形成裂变，只要优惠、红包、礼物写得吸引人，不愁无人自发传播。

【结束语】

天上不会掉下馅饼，拼命盖楼也只能拿到那几毛钱。仅仅通过简单转发、请求好友完成任务，我们真的能拿到丰厚、真实的奖励吗？答案当然是否定的。一旦被不法分子、灰产机构盯上，点击之后的损失更是得不偿失。

面对种种不可知的助力链，你还愿意帮忙点开，帮忙转发？