把右键菜单变成万能工具箱，这个插件能让你的浏览器更好用

对很多人来说，Chrome浏览器的好用不仅在于稳定和流畅，更在于海量丰富的插件，任何人都能根据自己的使用习惯定制不同的插件，打造专属的使用体验。今天极客之选（公众号GeekChoice）要介绍的就是一款上手简单，但功能却很强大的插件——右键搜。

让右键更好用的插件

如果你经常用Chrome浏览器，或许有不少自己喜欢的右键功能。比如右键「使用Google搜索」和右键「翻译」，就可以在你浏览网页时直接搜索关键词和翻译内容，免除手动搜索的麻烦。这些右键功能大大简化了操作，也丰富了浏览器使用体验，而「右键搜」则是一款可以定制功能的插件。

右键搜设置中主要包含了页面菜单、划词菜单、图片菜单、链接菜单四个选项，它们能覆盖你日常浏览网页的各种情况。比如针对空白页面的选项都包含在页面菜单里，针对选中文本的功能包含在划词菜单里，针对图片的功能包含在图片菜单，而以此类推，针对各种链接的选项就包含在链接菜单里。

页面菜单中，我最常用的就是新浪微博，勾选这个功能后，当你浏览网页时可以快速打开微博窗口编辑内容，适合微博重度用户。此外，包括生成当前网址二维码、清除浏览数据等功能也很容易就能做到，而且也很实用。

在Chrome浏览器中，原本自带了「使用Google搜索」这样的划词搜索功能。但右键搜的功能却更多，比如你经常查阅维基百科、或者搜索YouTube视频、或者搜索Google图片，都可以通过加入划词菜单中，勾选这些选项后你便可以直接右键搜索，省去了打开这些网站输入关键词的步骤。

而图片菜单和链接菜单也包含很多扩展功能，比如以图搜图或者通过新浪微博分享链接，这些都可以根据你的需要随时添加修改，就像是一个万能工具箱。

打造你的专属右键

如果你已经熟悉并喜欢上了前面介绍的这些功能，那么接下来的高阶玩法也许会让你感到这款插件更强大的地方。通过自定义选项，你可以设置出独特的右键功能，甚至做出组合操作。

让我们用日常习惯来举例，查询商品价格或许是很多人最常用的操作之一，以往的操作是打开电商网站，搜索关键词进行查询，这样做显然效率不高，但通过右键搜的自定义功能可以直接打开指定电商网站并进行搜索。

它的设定的方式很简单，先从电商网站搜索某件商品，然后复制网址，将这件商品的关键词替换为%s，在自定义页面点击添加即可。通过类似的方式，你不但可以搜商品，也可以搜快递单号，还可以搜优酷、土豆、哔哩哔哩的视频，一次添加之后就能轻松使用，相信我，使用起来效率真的很高。

组合的功能则更进一步，它可以把多个功能整合在一起。例如当你搜索商品时，可以同时打开多个电商平台，达到一键比价的目的，也可以在搜索视频时，直接打开不同视频平台查看内容，通过自己的日常使用和奇妙搭配，你可以整合出非常实用快捷的功能。

在基础功能之上，通过各种自定义操作，你可以让右键搜这款插件更匹配你的日常工作和学习习惯，也能更进一步提高效率。而借助这样的万能工具箱，相信你的Chrome浏览器会越用越好用。