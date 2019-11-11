六部门集中约谈滴滴、哈啰等8家网约车顺风车平台

IT之家11月11日消息 据交通运输部微信公众号消息，11月11日，交通运输部、中央网信办、工业和信息化部、公安部、应急管理部、市场监督管理总局以交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室名义，联合约谈滴滴出行、首汽约车、神州优车、曹操出行、美团出行、高德、嘀嗒出行、哈啰出行等8家网约车顺风车平台公司。

今年下半年以来，网约车、顺风车等市场发展出现许多新情况新问题，涉及行业安全、稳定等多个方面，引发社会各界和媒体广泛关注。交通运输部运输服务司副司长蔡团结表示，此次是提醒式约谈，旨在听取平台公司意见建议，共同为交通运输新业态规范健康发展营造良好环境，并对各企业的安全生产、维护稳定等工作再提醒再督导，保障人民群众生命财产安全和合法权益，更好地满足人民群众出行需求。

堵住安全风险隐患严格规范顺风车

约谈指出，各主要网约车、顺风车平台对照2018年联合安全检查反馈的问题清单和整改清单，细化整改措施，落实整改举措，已取得了阶段性成效，但仍需持续推进。各平台公司应继续强化企业安全生产主体责任落实，结合发展新形势，把安全整改的成效制度化、标准化，进一步完善企业制度和安全生产的长效机制。

顺风车是城市交通领域体现分享经济的出行方式，有利于缓解交通拥堵和减少空气污染，但顺风车要真“顺风”，从事顺风车的平台公司要严格遵守顺风车管理有关规定。一是相关平台公司必须严守安全底线，要做好上线车辆技术性能和驾驶员背景的审核和动态监控，保护好用户个人隐私，从源头上保障安全。二是建立完善乘客快速响应处理机制，及时有效处理突发应急事件，特别是涉及安全的突发事件，平台公司承担安全事故先行赔付责任。三是要符合顺风车本质，必须以驾驶员自身出行需求为前提、事先发布出行信息，由出行线路相同的拟合乘人员选择合乘车辆。顺风车行为必须不以盈利为目的，仅与搭乘人员分摊部分出行成本或免费互助。四是严禁以顺风车名义从事非法营运，对每车每日的合乘次数要有一定限制，符合所在城市的交通出行常理。

营造良好环境加快合规步伐

约谈提出，要为交通运输新业态发展共同营造良好的政策环境。对于新业态，各部门认真按照党中央、国务院决策部署，始终坚持“乘客为本、鼓励创新、趋利避害、规范发展、包容审慎”的发展原则，不断创新监管理念和方式，在严守安全底线的前提下，为新业态留足发展空间。各部门与各平台公司之间的沟通渠道一直很畅通，欢迎平台公司对行业发展建言献策，共同为行业发展营造良好环境，但坚决禁止发布、传播和炒作不利于行业发展和社会稳定的有害信息。

同时，要进一步加快网约车合规化步伐。各网约车平台公司要主动配合地方管理部门，按照有关规定组织符合条件的司机和车辆尽快办理网约车许可，严格落实背景核查有关要求，清退不符合条件的人员、车辆，严禁给无经营资质的车辆和驾驶员派单，依法依规开展经营，确保乘客安全和合法权益。

落实各方责任维护行业稳定

约谈指出，要科学界定聚合平台各方责任。一些聚合平台近期出现接入不合规的网约车平台公司、车辆和司机，以“聚合”的名义从事非法网约车经营等新问题。聚合平台要加强对接入的网约车平台公司经营资质的审核把关工作，并督促网约车平台对车辆和司机从业资质严格把关，共同承担起安全保障责任和解决乘客投诉的兜底责任。

此外，要坚决落实企业维稳主体责任，切实维护行业稳定。各平台公司要立即排查自身存在的“以租代购”、侵害驾驶员权益等问题隐患，严格整改，落实企业维护稳定主体责任，做好线下车辆和人员的管理工作，并保障驾驶员的合法权益。要配合各地有关部门做好行业维稳和应急处置工作，自觉维护行业来之不易的稳定局面。

约谈还分别就网络安全、个人信息保护、道路交通安全管理、公共安全风险防范、网约车价格行为及市场竞争行为等方面问题，对各平台公司提出了有关工作要求。

滴滴出行、首汽约车、神州优车、曹操出行、美团出行、高德、嘀嗒出行、哈啰出行分别作了表态发言，表示将严格按照本次约谈提出的要求，完善企业制度，对照问题立行立改，在落实上务求实效，依法依规开展经营，消除安全稳定隐患，不断提升人民群众出行的获得感、幸福感和安全感。