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2684亿元！2019天猫双11最终成交额再破纪录

2019-11-12 0:04:24来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月12日消息 今天零点，天猫双11最终交易额为2684亿元，超过去年成交总额2135亿元。

2019年双11成交额重要节点：

1分钟超65亿；

1分36秒，超100亿；

5分25秒，超300亿；

1小时3分59秒，超1000亿；

1小时26分07秒，成交额超过人民币1207亿元，超过2016年双11全天成交额；

14小时21分，成交额破2000亿；

16小时31分，成交额突破去年全天的2135亿元。

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关键词：天猫双11

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