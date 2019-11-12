2684亿元！2019天猫双11最终成交额再破纪录

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家11月12日消息 今天零点，天猫双11最终交易额为2684亿元，超过去年成交总额2135亿元。
2019年双11成交额重要节点：
1分钟超65亿；
1分36秒，超100亿；
5分25秒，超300亿；
1小时3分59秒，超1000亿；
1小时26分07秒，成交额超过人民币1207亿元，超过2016年双11全天成交额；
14小时21分，成交额破2000亿；
16小时31分，成交额突破去年全天的2135亿元。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有