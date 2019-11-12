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雷蛇战锤狂鲨图赏，游戏玩家想要的真无线耳机？

2019-11-12 0:15:01来源：极客公园作者：豆腐店店长责编：孤城评论：

提及游戏外设品牌，可能很多人首先会想到雷蛇。作为外设大厂，从鼠标到键盘再到耳机，几乎你能想到与游戏相关的产品，他们都有所涉及。

最近两年，随着真无线耳机越来越受到大家的关注，前不久雷蛇也推出了一款瞄准音乐爱好者以及游戏玩家们的真无线耳机产品——雷蛇战锤狂鲨真无线入耳式耳机（名字略长）。

它采用了 13 毫米驱动单元，中频和高频表现比较突出，尤其是处理人声的时候，实际效果足够清晰。特别的是，在游戏场景下，你可以手动切换到游戏模式，此时官方给出的延迟只有 60ms，在同类产品中属于非常低的一个。

当然，这款耳机也同样支持手势操控，不过它的逻辑要相对复杂一些。比如，你可以通过点击两下耳机 logo 位置来接听来电或者切换到下一首歌曲，点击三下返回上一曲，点击三下然后在点击第三下的时候长按两秒启动或者禁用游戏模式等等。

实际体验来看，由于雷蛇战锤狂鲨真无线入耳式耳机的手势操控将触控和时间两个维度结合在了一起，想要在短时间内完全掌握有些一定，需要一定的上手成本，不过可能喜欢操作的游戏玩家会比较喜欢。

其它方面，结合充电盒其能够拥有 15 个小时的续航是表现，不过还是那句话，实际续航时间和个人的使用习惯有比较大的关系，大家可以作为参考。另外，雷蛇战锤狂鲨真无线入耳式耳机还支持 IPX4 级别防泼溅，喜欢运动的朋友应该会比较在意这一点。

整体来讲，作为一款来自于雷蛇的耳机产品，它在音质、延迟性以及续航等诸多方面都有着不错的表现，如果你想要入手一款能够用来打游戏的真无线耳机，它应该是一个不错的选择。

最后价格方面，雷蛇战锤狂鲨真无线入耳式耳机的官方售价为 799 元，目前已经在雷蛇天猫官方旗舰店开售，感兴趣的朋友可以去了解下。

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关键词：雷蛇耳机

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