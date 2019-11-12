双十一各大电商都在晒数据，拼多多：没数据大屏，我太难了

拼多多发布公开信称，2019年11月11日已过，公司并没有更多“双11数据”对外披露。

拼多多称，“人们都很关心数字和宏大的事物，但我们连实时数据大屏还未曾来得及搭建，公司上下都在急着补货、比价和补贴，走廊里的横幅和氛围花篮也还没来得及摆，这一天就这样过去了。”

双十一数据方面，公开信内容显示，11日零点16分钟，平台汽车销量即破1000台，消费者主要来自三四五线城市；来自贫困地区的农产品销售增速超过220%，这些产品主要由一二线城市消费者购入。11月1日至11日，拼多多平台售出的新款iPhone手机超过40万台。

以下为拼多多公开信全文：

尊敬的朋友们：

2019年11月11日已过，拼多多并没有更多“双11数据”对外披露。

这一天，拼多多最为关注的是消费者是否在拼多多买的放心，红包雨和补贴降临的那一瞬间是否开心。人们都很关心数字和宏大的事物，但我们连实时数据大屏还未曾来得及搭建，公司上下都在急着补货、比价和补贴，走廊里的横幅和氛围花篮也还没来得及摆，这一天就这样过去了。

对我们而言，这只是寻常的忙碌一天。同样，如果没有应有的性价比，双11也只是无比寻常的一天。是用户造就了节日，而不是节日在消费用户。所以，比起数字，我们更在意我们的消费者有没有享受到真正的实惠和乐趣。

在这一天里，我们感受到了中国经济的韧性与强劲活力，看到了数百万身处农村的农产品生产者、城市中小卖家、数万品牌商与经销商们，竭尽所能为超过4.8亿消费者提供多样化的商品和选择。11日零点刚过16分钟，平台汽车销量即破1000台，消费者主要来自三四五线城市；来自贫困地区的农产品销售增速超过220%，这些产品主要由一二线城市消费者购入。11月1日至11日，拼多多平台售出的新款iPhone手机超过40万台。移动互联网的普及和以拼多多为代表的新电商的高速增长，让我们看到了城乡消费平权背后的“新消费”所带来的无穷力量。

在这一天，还有一件让我们欣喜的事情，11月11日，在云南澜沧拉祜族自治县竹塘乡云山村，由中国工程院院士朱有勇主讲的科技扶贫班正式开班。来自全县20个乡镇、年龄从20~50岁不等的60名首批学员，将在未来半年从零学习电商知识，并将在拼多多开设属于自己的网络店铺。随着拼多多的加入，澜沧新农人的农产品将有机会上行至全国，完成从生产到销售的农产品上行闭环。

11月11日这一天结束了，我们的“百亿补贴”大促并没有结束。如果消费者每天都能感受到“性价比”，我们的努力就有价值。你们满意，我们就高兴。