传WeWork有意聘用T-Mobile CEO出任新任CEO

新浪科技讯北京时间11月12日凌晨消息，据外媒报道，有熟知内情的消息人士透露，共享办公空间创业公司WeWork正在与T-Mobile美国公司CEO约翰·莱杰尔（John Legere）进行谈判，有意让他接任该公司CEO一职。

几周以前，日本软银集团斥资逾100亿美元收购WeWork股权，这项交易的内容包括向WeWork联合创始人亚当·诺依曼（Adam Neumann）支付17亿美元以使其放弃对该公司的控制权。

WeWork尚未就此消息置评。

软银首席运营官马塞洛·克劳尔（Marcelo Claure）出任WeWork母公司We Company的执行董事长，此前该公司接受了软银的救助。WeWork CFO阿蒂·明森（Artie Minson）和副董事长塞巴斯蒂安·甘宁安（Sebastian Gunningham）目前担任We Company联席CEO。软银拥有这家陷入困境的创业公司的80%股权，但并未在账面上整合该公司，原因是软银不会拥有WeWork的多数表决权。

在WeWorl扩大后的10人董事会中，软银拥有4个席位。此前有外媒报道称，这家创业公司正在寻找一位最早能在明年1月加盟的新任CEO。