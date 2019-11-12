中国移动风冷型机房专用空调集采结果出炉，维谛、华为等六家厂商中标

C114讯 中国移动昨日发布了2019年至2020年风冷型机房专用空调集中采购结果。本次集采于2019年10月25日开标，并按照国家招投标有关法律法规及招标文件载明的评标方法完成评标工作，中标候选人公示如下：

标包一定频：

第1中标候选人：维谛技术有限公司，不含税总价为155760400.65元，含税总价为176009252.74元；中标份额为27.78%；

第2中标候选人：依米康科技集团股份有限公司，不含税总价为151293059.80元，含税总价为170961157.57元；中标份额为22.22%；

第3中标候选人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司，不含税总价为165702553.88元，含税总价为187243885.89元；中标份额为19.44%；

第4中标候选人：广东海悟科技有限公司，不含税总价为186525399.62元，含税总价为210773701.57元；中标份额为16.67%；

第5中标候选人：北京斯泰科空调制冷设备有限责任公司，不含税总价为185586860.35元，含税总价为209713152.20元；中标份额为13.89%。

标包二变频：

第1中标候选人：华为技术有限公司，不含税总价为100619796.80元，含税总价为113700370.39元；中标份额为40%；

第2中标候选人：广东海悟科技有限公司，不含税总价为107204996.62元，含税总价为121141646.18元；中标份额为30%；

第3中标候选人：依米康科技集团股份有限公司，不含税总价为100619796.80元，含税总价为113700370.39元；中标份额为20%；

第4中标候选人：维谛技术有限公司，不含税总价为104050017.15元，含税总价为117576519.38元；中标份额为10%。