支付宝：区块链技术首次全面应用到天猫双11

11月12日消息，2019天猫双11全球狂欢节最终交易额定格在2684亿。支付宝OceanBase每秒处理峰值达到6100万次；支付宝区块链技术首次全面应用到天猫双11。

此外今年天猫双11，从贷款备货到分期卖货，数字金融工具渗透到了商家经营的方方面面。为了多备货，支付宝方面表示,8月至11月初，300万商家从网商银行获得了3000亿的资金支持。为了更好地满足消费者需求，天猫双11期间，超过800万商品开通了花呗分期免息，最长免息期达到24期。数据显示，使用了网商贷的商家比没有使用的商家销售增速至少快了50%。天猫双11期间，开通花呗分期的商品，平均销售额同比增长超过90%。

“我们一直强调内需、科技、全球化，从科技层面今年做足了工夫。”蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋当天表示，除了网商银行帮助大家提前备货，今年不一样的地方在于，“本店支持花呗”成了流行语，数字金融对商家提升销售、对整个消费的促进作用，得到了实实在在的验证。

今年双十一，有超过4亿件跨境商品添加了区块链“身份证”，比去年多了2.7倍。区块链存证技术首次应用于保护“卖家秀”，500万商品图片版权信息1秒登记在链，有效防止其他平台商家盗用、侵权。区块链技术在供应链金融方面的解决方案，帮助3万天猫双11小微商家获得了供应链贷款。