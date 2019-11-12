谷歌Chrome浏览器尝试标识网页加载速度

究竟是你的网速太慢还是网页加载速度慢？不久的将来Chrome浏览器也许能提供答案。谷歌正在实验“加载指示器”（loading indicator），以告知用户网页的加载时长。

之后，Chrome将进一步标识加载速度较快或过慢的网站，具体的标记方式尚未确定。早期的设计原型是一个完整的页面加载屏幕，加载速度较慢的页面包含“加载中……”字样和带有红色警示符的“通常加载缓慢”消息，上方的进度条呈蓝色。而速度较快的网站加载进度条为绿色。

此外，Chrome可能还会使用上下文菜单帮助用户了解网站是否运行缓慢，在用户打开网页前就帮其决定是否需要点击链接。谷歌表示会将网站的“历史负载延迟”纳入考虑范围，希望以此推动开发人员优化网站。

Chrome团队正在与Google的其他部门合作进行网站标记，以确保一致的视觉体验。公告中还写道：

“我们将根据越来越严格的标准逐步确定快或慢的网站。我们的长期目标是定义高质量体验，其中可能包括速度以外的信号。”

因此，从长远看来，Chrome的目标是标识高质量网站，而并仅仅是非加载速度。对于高质量网站的定义，后续应该会有一系列判断因素和标准出现。这项工作的最终目的是使用户以及开发人员都能获得更为良好的体验。