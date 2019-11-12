SpaceX发射第二批60颗星链卫星，任务火箭四次上天

11月12日消息，据外媒报道，当地时间周一，美国太空探索技术公司SpaceX利用回收的猎鹰9号火箭成功发射了第二批60颗Starlink卫星，朝着马斯克创建天基网络、在全球提供宽带服务的愿景又迈出了一步。

这次任务在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地进行，SpaceX首次成功发射和回收了执行四次轨道级任务的猎鹰9号火箭，向实现其雄心勃勃的设计目标又迈进了一步。就附加值而言，猎鹰9号火箭多个部件的可重复使用堪称是此次任务中最重要的成就之一。

▲这枚猎鹰9号成为SpaceX成功执行四次轨道级发射任务的首枚火箭

随着Starlink-1发射任务的成功，这枚火箭现在已总共向地球轨道发射了超过35吨的有效载荷。2019年2月第三次发射期间，这枚火箭还首次尝试进行商业登月尝试，但最后以失败告终。尽管如此，SpaceX可重复使用火箭开发取得了突破性进展，已经在改变游戏规则。

除了猎鹰9号火箭历史性地完成第四次发射和回收外，Starlink-1任务还标志着SpaceX首次发射二手有效载荷整流罩，这是个巨大的进步，确保几乎所有未来的猎鹰火箭发射都能达到80%的飞行验证和80%可重复使用的水平。StarLink-1的有效载荷整流罩曾用于2019年4月Arabsat 6A任务发射中，这次是其首次再利用。

尽管整流罩的发射和回收条件异常困难，但这种成功的再利用表明，几乎任何整流罩在未来回收后都能够至少进行一次再利用，即使不用于为客户发射，也可以在内部Starlink卫星发射任务中重复使用。

SpaceX首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）之前曾表示，猎鹰9号(和重型重型)火箭的整流罩约占猎鹰9号发射成本的10%，这意味着每个整流罩的价格约为600万美元。此外，人们认为整流罩生产在SpaceX火箭制造过程中交货期最长，以至于在没有昂贵的生产设施升级情况下，整流罩很容易成为限制发射节奏的瓶颈。

相反，SpaceX可能选择花费同样多的时间和金钱，使整流罩定期回收和重复使用。该计划在2019年6月和8月跨过了一个转折点，当时整流罩回收船“GO Ms. Tree”成功地连续捕获了两个半面整流罩，证明回收是可行的。11月11日的Starlink-1发射也证明，即使没有成功回收，整流罩也可以重复使用，这意味着重新使用从海中打捞上来的整流罩可能会容易得多，也更可行。

马斯克表示，太空互联网服务将是SpaceX的重要资金来源。他在2002年创立了SpaceX公司，最终目标是让人们能够生活在其他星球上。SpaceX在5月份发射了首批Starlink卫星卫星，并对设计进行了修补，以增加频谱容量。

据Starlink网站称，SpaceX计划继续批量发射Starlink卫星，并表示将在2020年向美国北部和加拿大的部分地区提供服务。

马斯克在5月份的财报电话会议上表示：“我们认为这是SpaceX创造收入的一种方式，可以用来资助更先进的火箭和飞船开发，这也是在月球上建立基地、在火星上建立自给自足城市道路上的关键踏脚石。”