康佳推出价值百万大尺寸电视，Micro LED技术前景如何

近日，康佳发布了两款APHAEA未来屏，其中包括首款Micro LED系列产品Smart Wall，该款产品尺寸超百英寸，并给出了最高定价888万元的高价位。

业内专家表示，Smart Wall采用的Micro LED新技术短时间内只能用于B端商用，无法应用到家庭场景中，且无法实现大规模量产。据了解，今年四月，康佳推出其高端电视品牌APHAEA，在互联网电视价格战的冲击下，APHAEA能否站稳脚跟？

自华为推出智慧屏以来，各种以“屏”为概念的电视产品“蜂拥而起”，“屏”的概念到底是技术创新，还是一种营销噱头？在5G+8K+AIoT的大背景下，康佳未来屏又能否在新的技术领域实现卖点突破？

电视定价888万或是一种营销手段

近年来，国内彩电市场价格竞争激烈，一度掀起价格战，大尺寸彩电价格持续下探，目前，55英寸的彩电均价仅为2000元左右。

奥维云网（AVC）消费电子事业部总经理朱圆圆曾表示，近年来，中国彩电处于市场竞争阶段，产品价格与市场规模之间表现为负相关，行业以牺牲价格来获得更高的市场规模。

然而，今年4月，康佳逆势发布了旗下首个高端产品系列APHAEA，推出了该系列下首款新品——康佳全景AI电视A3。此番更是推出售价最高达到888万元的Smart Wall。那么，价值百万元的电视能否实现量产，赢得足够量级的客户呢？

发布会当天，有网友感慨称，“888万，恐怕只有王思聪买得起吧！”“买一台电视的价格可以买一套房。”

记者就康佳电视的高售价采访了多名用户，大部分用户表示，可能暂时不会购买价值百万元的电视，电视技术在不停地更新迭代，更愿意选择经济款的智能电视。

不仅价格高，康佳Smart Wall还采用了超大尺寸设计，以模块化的形式实现118英寸到236英寸不同尺寸的自由组合。

对此，产业观察家丁少将表示：“百万电视的典型消费场景不是家用，如果能够量产和商业化的话，可能会在一些商用场景去拓展市场空间，在B端找到一些细分应用场景，或者是在其他新兴场景去占领市场，而不是在存量市场。”

尽管百万电视被业内人士认为不适合于家用场景，但关于未来彩电市场的发展方向，多名业内专家向蓝鲸TMT记者表示，传统彩电企业还是会向中高端产品方向发展。

资深产业经济观察家梁振鹏表示：“传统彩电企业是重资产企业，有巨大的生产研发力量、生产制造体系、庞大的工厂体系，以及多重线下实体门店渠道。故而，客观上传统彩电厂商要在中高端产品领域做一些差异化创新，或者显示技术领域的重大突破，才能支撑起其庞大的运营体系。”

此外，丁少将还表示：“目前，面板产能供过于求，终端市场有效需求不足，再加上互联网品牌的跨界竞争，导致在短期内看不到价格战停下来的迹象。虽然像康佳等中高端电视品牌推出了价格较高的电视产品，甚至百万元电视，但这只是一种市场营销手段，用高价格来吸引媒体和消费者的关注，最终走量还是要依靠价格亲民的产品。”

布局Micro LED新技术，市场竞争激烈未来屏走向成迷

9月17日，康佳集团对外发布公告，拟出资15亿元与重庆两山产业投资有限公司合资成立重庆康佳半导体光电研究院，并以该研究院为主体投资不超过25.5亿元采购Micro LED相关的机器设备，开展Micro LED相关的产品研发、生产和销售。

那么，康佳所布局的Micro LED技术领域，是否具有广阔的发展空间呢？

据记者调查，在康佳布局Micro LED技术领域之前，多家彩电企业均已在Micro LED技术领域实现布局并推出自家的Micro LED产品。2018年1月，三星推出了全球首款146英寸的模块化“The Wall”电视，该款电视正是采用了Micro LED屏。相隔数月后，LG电子也秀出了175英寸Micro LED电视。2019年9月，国内电视厂商TCL也展示出自家的132英寸Micro LED 4K电视“Cinema Wall 132-inch 4K”。

关于Micro LED技术的前景，蓝光LED之父、诺贝尔奖得主中村修二教授在康佳未来屏发布会现场表示：“Micro LED可应用范围广，未来可覆盖手持设备、可穿戴设备、AR/VR、TV、视频墙等多个领域，预估2027年Micro LED的巨大市场将超过700亿美元”。

然而，记者了解到，如今市场上的显示技术面临多品类竞争。业内人士对记者表示，目前，彩电市场的主流显示技术为LCD技术与OLED技术，开始逐渐显现出LCD屏逐渐被挤压，OLED屏日渐流行的格局。

今年4月，中国OLED产业联盟副秘书长陈金鑫在青铜光谷青桐汇光电显示专场上表示，预估OLED市场规模在2018年达到255亿美元，到2022年达到500亿美元；柔性OLED市场份额将在两年内超越LCD。

此外，QLED技术也逐渐兴起，三星、TCL对此均有所布局。面对多种显示技术的竞争，康佳所布局的Micro LED技术能否脱颖而出？

对此，梁振鹏表示：“Micro LED电视每个像素都可以发光，它的画质比较好，和OLED电视相差不多，比液晶电视要好，亮度也比较高。但是，Micro LED电视安装比较复杂，成本比较高，现在全世界范围内还不能进行大批量的商业化生产，更谈不上大规模的普及。”

与此同时，丁少将表示：“OLED技术、量子点技术、Micro LED技术从终极的发展方向来说，都有一个共同的特点，就是自发光，实现超大屏柔性显示。但是从目前的发展状况来讲，OLED和量子点技术已经取得了先机，Micro LED技术还没有实现真正产业化。判断一项技术能否成为产业主流，要看整个的产业链生态是否完善，是否有更多的企业愿意加入其产业生态。”

5G+8K+AIoT赛道拥挤，康佳电视路在何方

康佳集团表示，在研发投入方面，投入年年递增，2018年同比增长达20%以上，研发瞄准AI、IoT、8K、5G和新材料等前沿领域。

然而，业内专家表示，5G+8K+AIoT的概念目前已经成为家电行业的共识，各大家电企业纷纷在此领域布局，出现了赛道拥挤态势。此外，自华为推出智慧屏以来，以“屏”为概念的电视也掀起一股热潮，比如TCL的智屏、长虹的极致屏等，那么康佳未来屏能否弯道超车？

对此，丁少将表示，彩电行业已经到达天花板，市场需要新的概念，在AIoT技术背景下，以屏幕为交互入口去打通整个智慧家庭是一个机会。

梁振鹏对此表示认同，华为作为一个彩电行业的后来者，需要概念炒作，彩电企业说的智慧屏大概指的是生产成本比较高，相对来说技术含量比较高的中高端产品，“但智慧屏卖的主要是一个概念，这样的概念不能改变其智能电视的本质属性。”

提及康佳电视的优劣势，梁振鹏表示：“康佳研发、生产电视有几十年经验，有自主研发技术体系，但康佳是重资产运营，整体的销售渠道费用成本比较高，这就使得其必须要制造出差异化的高端产品，令其产品综合毛利率要变得相对比较高，只有这样才能够支撑得起其彩电业务的运营。”

与此同时，记者注意到，自康佳向多元化业务转型以来，彩电业务便不再是其主营业务，营收出现大幅下滑，营收占比也大幅下降。

对此，丁少将表示，每个企业都需要有其主营业务与核心竞争力，在整个AIoT的大趋势下，康佳如果不能在产品层面有所突破，其原来的优势业务电视业务持续落伍的话，会影响到康佳整个的战略布局，包括5G+8K+AIoT，其投资的新业务，也可能很难跟原有业务达到很好的协同。