投票通过！PHP 8 确认引入 Union Types 2.0联合类型

关于是否要在PHP 8中引入Union Types的投票已于近日结束,投票结果显示有61 名PHP开发组成员投了赞成票,5名投了反对票。

▲(还留意到鸟哥在投票中投了反对票~)

因此根据投票结果,官方已确认将会在PHP 8中引入 Union Types 2.0。

关于 Union Types的具体讨论可在GitHub查看,下面我们来简单了解一下Union Types(联合类型)。

根据官方的介绍,Union Types(联合类型)支持接收多个不同类型的值,而不仅仅是单一类型。PHP目前已经支持两种特殊的联合类型:

Type or null,使用特殊的?Type语法 array or Traversable,使特殊的iterable类型

不过PHP目前尚不支持任意的联合类型。如要使用,需通过 phpdoc注释的帮助,示例如下:

class Number { /** * @var int|float $number */ private $number; /** * @param int|float $number */ public function setNumber($number) { $this->number = $number; } /** * @return int|float */ public function getNumber() { return $this->number; } }

根据数据统计的结果,在开源生态以及PHP自身的标准库中使用联合类型非常普遍。官方表示,如果PHP能支持联合类型,将会允许我们将更多类型信息从phpdoc迁移至函数签名,这具有以下常见的优点:

类型实际上是强制执行的,因此可以及早发现错误。

因为它们是强制性的,所以类型信息不太可能变得过时或遗漏边缘情况。

在继承过程中会检查类型,以执行里氏替换原则(Liskov Substitution Principle)

可通过反射获得类型信息。

语法比phpdoc简洁。

泛型之后,联合类型可以说是目前类型声明系统中最大的“缺口”。

提案

联合类型使用 T1|T2|… 语法,可在所有接受的类型中使用:

class Number { private int|float $number; public function setNumber(int|float $number): void { $this->number = $number; } public function getNumber(): int|float { return $this->number; } }

支持的类型

联合类型支持PHP当前支持的所有类型:空类型、可空联合类型、false pseudo-type、重复和冗余类型。

类型语法

除特殊void类型外,PHP的类型语法现在可以通过以下语法来描述:

type: simple_type | "?" simple_type | union_type ; union_type: simple_type "|" simple_type | union_type "|" simple_type ; simple_type: "false" # only legal in unions | "null" # only legal in unions | "bool" | "int" | "float" | "string" | "array" | "object" | "iterable" | "callable" # not legal in property types | "self" | "parent" | namespaced_name ;