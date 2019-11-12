AR 眼镜迟到了，但苹果希望它能在十年之内取代 iPhone

传言已久的苹果AR眼镜，也许会来得比预期更迟一些。相比早前彭博社透露的2020年，The Information的报道给出了一个更晚的时间。

在10月的内部会议上，苹果AR/VR部门负责人Mike Rockwell向多达千人的团队公布了AR路线图。其中，公司计划在2022年发布具备AR和VR功能的头显，它和VR一体机Oculus Quest类似，但更轻薄；并在2023年推出更轻便的AR眼镜。

从近几年苹果对AR技术公司的持续收购，到2017年推出AR开发平台ARKit并持续迭代至3.0版本，到内部组织调整，再到媒体和渠道的接连爆料，都说明苹果正在AR/ VR这个年轻的平台上不断耕耘。

十年之内，取代iPhone

会上，员工们通过苹果头显体验了一段demo：将虚拟咖啡机放置在真实的厨房桌子上，站在咖啡机后面的人都被遮住了。这是一段融合现实的AR体验。此时，人的视野中仍有现实世界的影像，头显能显示可叠加在现实中的虚拟物体，而且它们和现实场景有「互动」，比如可以被放置到地面，贴合在墙壁上，是对现实的增强。

为了「理解」人眼前的现实场景，头显需要实时定位和绘图。苹果为代号为N301的头显配置了外部摄影头，拍摄和追踪现实环境中的特征点，继而将现实转化为数字信息以便AR物体叠得准确。高管表示，相比市面上现有设备绘制房间表面、边缘和大小的能力，苹果头盔的准确度更高。

AR演示|Apple

另外，头显还配备了高分辨的显示镜片，用户可以看清界面中较小的字体。据CNET去年4月的报道，有消息人士透露苹果正在研发可以同时运行AR和VR的头显，项目代号为T288，当时计划为单眼配置8K分辨率的显示精度。

苹果还会在这款头显上尽可能使用轻型材料，适合用户长时间佩戴。而代号为N421的AR眼镜则更激进，「本来是按照全天候佩戴的方向去设计的」，但目前的原型机像是「价格高昂的太阳镜」，由于要塞进电池和芯片，眼镜边框较粗。今年早些时间，苹果还为一项功能申请了专利：当人们在佩戴上这款眼镜后，如果正在进行AR体验，镜片会随之变暗，以提醒他人佩戴者的状态。

AR办公场景|Magic Leap

这些设计方向，都表明苹果希望这些硬件可以长时间黏在用户身上，甚至取代他们手里的iPhone。高管在会议上表达了愿景，他们相信在未来十年，经过不断迭代的AR眼镜或能取代iPhone。

2021年开始接触开发者

为了实现这一愿景，苹果近几年在技术收购、内容开发和组织架构调整上动作不断。

2017年，苹果出价3000万美元收购Vrvana，这家加拿大公司开发了混合AR和VR体验的头显Totem。目前曝光的苹果头显和Totem相似。同年，苹果还收购了SensoMotoric Instruments，计算机视觉公司专注于眼球追踪技术和AR技术的研发。去年，苹果还收购了AR眼镜镜头制造商Akonia Holographics。

在内容开发上，自2017年推出AR软件开发工具包ARKit以来，苹果已将ARKit更新至3.0版本。更新了人物遮挡、前后置相机同时追踪、多人脸追踪等主要功能点。另外，苹果还在今年的WWDC上，发布了可以实现摄影级的真实渲染、环境和镜头特效的RealityKit。目前，App Store有超过3000款AR app。目前，苹果计划在2021年接触第三方软件开发者，鼓励他们为新硬件打造app。

除此之外，苹果还在团队内部注入了更多属于AR/VR的血液。据The Information此前报道的一份对苹果内部组织结构图的审查报告，苹果的新员工大多有视频游戏、音频指导、电脑视觉和特效方面的背景，另外还有几名长期在供应链和项目管理方面有经验的员工。今年8月，苹果还将软件团队高管Kim Vorrath调到AR团队。

「悲观」的期待

彭博社在10月报道称，苹果的AR头显将在明年发布，它可以和iPhone同步，在用户眼前展示信息、邮件和地图。这款设备还会有专属的App Store。郭明錤预测苹果头显将在今年第4季度开始量产，2020年初发布，定位为iPhone配件。相比之下，The Information的报道所提到的发布时间，更晚一些。

当前爆料或许降低了人们对于主流AR设备即将到来的期待，但这个年轻行业正在慢慢蓄力。

Snap眼镜和Google眼镜|Slate

据IDC预测，2023年全年AR眼镜销量将达到3190万台，2019-2023年复合增长率高达169%。另一边，苹果的对手们也正加快研发步伐。今年9月有报道称，Facebook和雷朋母公司合作开发可独立于手机的AR眼镜，在2023-2025年推出。Snap也正在开发代号为Hermosa的第四代AR眼镜。

2017年，库克对媒体说，智能手机适合所有人，而AR也是一样。但他随后又表示，制造优质的AR头显/眼镜的技术「还不存在」。在可见的未来里，这种期待与失望并存的情绪，或许仍将伴随着这个行业。