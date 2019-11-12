亚马逊吸引中国厂商直销，价格低让美国卖家不满

网易科技讯11月12日消息，据国外媒体报道，美国电商亚马逊吸引了更多中国卖家进入平台。其销售的商品更加低廉，但却引起了美国第三方卖家的不满。

亚马逊多年来一直希望在中国站稳脚跟，但今年7月份却不再运营中国国内市场业务。似乎在亚马逊在中国输了，不过事实上，其在华业务比以往任何时候都要大，亚马逊一直在积极招募中国制造商和商人，向海外消费者销售产品。

研究公司Marketplace Pulse的数据显示，在1934家可以确定地址的卖家中，有54%来自中国。去年12月举行的一次会议上，亚马逊官员展示的幻灯片显示，每隔1/50秒，就会从中国向亚马逊上传一份新产品清单。

中国工厂也正在挤压在亚马逊等第三方平台上销售产品的中间商利润率。一些美国卖家担心，下一步将是关店。

托尼·萨加尔(Tony Sagar)在2015年左右开始注意到这一效应。他的公司位于安大略省米西索加的Down Under，从2014年开始在亚马逊上销售鹅绒羽绒被，大号版售价699美元。然后，来自中国竞争对手的产品纷纷上市，羽绒被的价格有时只有他的六分之一。这让他感到惊愕，于是买了一个并拆开，发现里面是便宜的鸭绒。

与此同时，亚马逊正在扩大2013年左右启动的一项活动，敦促中国企业直接向海外消费者销售商品。在2017年的一次会议上，亚马逊销售总监Alicia Liu表示，她正在领导一个中国团队，推广她之前在沃尔玛供应链中剔除中间商的经验：“我们帮助工厂直接在亚马逊上开店，然后直接卖给美国消费者。”“这是我们的价值观。”

第三方卖家占亚马逊实体商品销售总额的一半以上，而很多中国商人也加入了亚马逊在全球数以百万计的第三方卖家行列。

据Marketplace Pulse计算，在亚马逊美国网站上被评论最多的1万个账户中，大约38%位于中国，而三年前这一比例为25%。

亚马逊发言人说，38%“明显夸大了前一万名账户中的真实比例”，这个方法是有缺陷的，理由是分析中使用卖家评论计数来估计比例的方法存在问题。

亚马逊表示，它在许多国家招募卖家，而这些卖家是其“为客户提供物美价廉的商品”这一目标核心。亚马逊表示，它要求产品遵守适用的法律法规，2018年共阻止了30多亿份各种形式的可疑产品清单。

亚马逊卖家伯尼·汤普森(Bernie Thompson)表示，来自中国的新卖家正在影响那些在亚马逊建立了业务、并从中国工厂进口产品的商家。他设在华盛顿州雷德蒙德的Plugable Technologies销售很多中国制造的电子产品。他说，大约从五年前开始，在亚马逊上销售产品的中国制造商就用低价把他排除在某些产品类别之外，其中一些是他自己的供应商。

他表示：“亚马逊正试图消除所有人之间的联系，尽可能直接地向消费者提供产品。”“从某种程度上说，他们是中国公司在全球开展业务的完美合作伙伴。”

但亚马逊的发言人说：“美国独立零售商的销售额不断创下纪录。”亚马逊表示，截至2018年其美国平台的总销售额排名前1万名的卖家中，超过75%是美国本土卖家，该公司在美国招募卖家的支出超过了其他任何地方的卖家。

但电子产品销售商汤普森说，中国工厂一直在稳步把他挤出USB线缆等低端产品市场，价格比他能承受的要低。他说现在自己依靠销售更高端的产品，比如售价199美元的多屏宝和充电设备来维持运营，但“我们的高端市场已经所剩无几了”。

亚马逊表示，竞争是商业的一部分，一些更成熟的产品类别可能尤其具有竞争力。