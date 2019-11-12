手机销号困难重重，网络充值话费不退现，专家称涉嫌违法

IT之家11月12日消息 如今，随着在线支付的发展与普及，越来越多的人会选择通过网上缴纳水费、电费、手机话费等各种生活费用。但在手机话费充值便捷的同时，销号退费反而出现了诸多问题。

今日，据中国之声报道，家住长春的韩先生在营业厅注销卡号时被告知，账户里的3500元余额只有现金缴纳的700元话费可以退还现金，通过网络支付缴纳的费用只能转移到其他中国移动的号码中。在韩先生投诉后，经过四个月的沟通，中国移动月初将余额退还给了韩先生。

此外，中国之声指出，各个地区注销卡号的退款政策有所不同，但多数地区无法退还现金，只可转移到到其他移动公司号码中。而北京地区则采取了退现金和充值卡相结合的方式。

对此，长春市消协秘书长钟萍在接受中国之声采访时表示，这种行为涉嫌违反《消费者权益保护法》有关规定。

《消费者权益保护法》第五十三条规定，经营者以预收款方式提供商品或者服务的，应当按照约定提供。未按照约定提供的，应当按照消费者的要求履行约定或者退回预付款；并应当承担预付款的利息、消费者必须支付的合理费用。

此外，2007年原信息产业部电信管理局《关于用户手机销户要求余额退现金申诉处理的回复》明确提出，手机账户余额归用户所有，当用户要求对账户内金额进行支配使用时，通信企业应切实履行其配合义务，向用户退还账户内余额。