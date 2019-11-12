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苹果iPhone 12概念渲染图曝光：iPad Pro方正侧边框，后置四摄浴霸镜头

2019-11-12 9:39:03来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月12日消息 苹果iPhone 11S的外观设计应该类似于iPhone 11/Pro/Max，不过苹果iPhone 12外观设计可能会带来较大的变化。现在外媒PhoneArena根据著名的苹果供应链分析师郭明錤的报告，绘制出了新的iPhone 12渲染设计。

这款iPhone 12渲染图反映了郭明錤报告对平板式设计的期望，让人们联想到iPhone 4/5/SE。苹果当然已经在iPad Pro机型中采用了这种设计美学。

▲具有现代iPad Pro设计的iPhone 12渲染图

爆料称，苹果将放弃现有iPhone模型的柔和轮廓，而采用更加锐利、方正的美感，从而传达出iPhone4和iPhone 5的设计感。

尽管前苹果设计总监Jony Ive的长期目标是打造一款完美无瑕、无边框的iPhone，但该愿景仍遥遥无期。不过iPhone 12的刘海凹槽将进一步减小。

郭明錤在另一份报告中表示，iPhone 12将后置飞行时间（ToF）3D传感器，旨在改善人像模式并为增强现实（AR）功能提供更好的支持。

另外iPhone 12还可能首次搭载四摄镜头，延续了当前iPhone 11系列的左上角排布镜头设计，看起来更加和谐。

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关键词：iPhone 12苹果

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