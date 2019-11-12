印度智能手机市场什么情况？米绿蓝瓜分七成份额

华为国内暴涨弥补海外损失

华为凶猛。尽管遭遇谷歌服务禁用等诸多不利因素影响，第三季度华为智能手机全球出货量依然同比猛增29%，拿下了19%的市场份额，不仅拉开了和第三名苹果的差距，更进一步缩小了和榜首三星的距离(虽然当季三星出货量也在显著增长，数据来自Canalys)。余承东在去年年底预计，华为有望两年内超越三星，登上全球智能手机出货量榜首。可以设想，如果不是今年遭遇系列非贸易壁垒打击，余承东这个规划是完全可行的。

为什么在遭遇重重阻力的情况下，华为全球出货量还能增长？因为华为把更多精力放在了国内市场，推动国内出货量呈现爆发式增长。今年第三季度，华为国内出货量同比暴涨66%。国内市场占华为全球出货量比重已经从上年同期的48%上升到62%。如果对比第三季度华为全球和国内出货量就会发现，当季全球出货量新增1490万部，而国内出货量则是新增1650万部。换言之，华为依靠国内出货量的疯狂飙升，完全抵消了在海外市场的损失。

不过，中国智能手机市场实际上还在萎缩，第三季度整体出货量同比下滑3%。华为在国内井喷式增长的背后，是其他主流厂商的全线下滑。今年第三季度，华为国内市场占有率已经突破了42%，而Vivo、Oppo和小米出货量暴跌20%-30%，同比减少了400-500万部。或许只有苹果可以依靠iPhone 11系列的强劲销售，能在第四季度挡住华为的攻势，实现中国市场的份额增长。

在国内市场形势严峻的情况下，向海外寻找新的增长来源，就成为了中国国产厂商的头等大事。而在诸多海外市场中，欧洲市场同样已经陷入饱和，美国市场存在无形的非贸易壁垒，保持旺盛增长势头的印度和拉美则是中国厂商最为看重的金矿宝地，尤其是在近邻印度。

印度拥有超过13亿人口，和中国基本相当，但智能手机渗透率却只有24%，还有35%的人没有手机，这意味着印度市场还有巨大增长空间。过去两年印度智能手机市场的增幅都达到了14%。

多提一句拉美市场，三星是这里的绝对霸主。按照今年10月份的数据，三星市场占有率约在48%，而排名第二的则是联想旗下的摩托，市场份额不到20%，南美是摩托为数不多的强势市场。苹果和华为的份额都在9%左右。其他国产厂商中，只有小米拥有4%的市场份额。

四大厂商瓜分九成市场份额

来自Countpoint的数据显示，今年第三季度印度智能手机出货量4900万部，同比增长10%。虽然同期中国智能手机市场出货量高达9890万部，但同比下滑了3.6%。换言之，中国智能手机市场规模是印度的两倍，但一个处于高速增长，一个已经陷入饱和衰退。对于在国内遭遇激烈竞争的国产厂商来说，高速增长的印度是绝对不可错过的金矿。

那么，印度市场的情况怎样呢？CounterPoint的最新数据显示，小米是印度市场的领头羊，第三季度市场占有率约在26%。但如果把独立运营的RealMe和一加都算入O家集团的话，那么绿营的市场份额也接近了26%，和小米的整体规模相当。随后则是三星和Vivo，市场份额分别是20%和17%。

如果将一加算入绿厂，米绿星蓝四大厂商的市场份额总和达到了89%。剩下的11%小蛋糕则由华为、苹果和本土MicroMax等诸多厂商瓜分。在强大的中国和韩国厂商冲击下，印度本土厂商的份额总和已经从2015年的高达40%全线溃败到目前的不到4%，而且已经开始逐步退出市场。

回顾一下过去两年印度市场的数据，可以发现四大厂商的优势在不断扩大。2017年第一季度，四大厂商份额总和62%；2018年第一季度，四大厂商的份额总和只有69%；2019年第一季度，四大厂商份额总和79%；2019年第三季度，四大厂商份额总和89%。

尤其值得一提的是，蓝绿两厂过去一年在印度的爆发式增长。从上图可以看到，V的市场份额从10%增至17%，而绿营RealMe的份额从3%飙升至16%。实际上，RealMe是去年第二季度才在印度上市的，从零到16%仅仅用了五个季度。步步高系的蓝绿两大阵营在印度的份额总和超过了四成。相比之下，小米和三星的市场份额都有略微下滑。

或许很多人都奇怪，为什么如此强势的华为却在印度几乎没有存在感。相比华为在欧洲和拉美分别拥有超过20%以及9%的市场占有率(受美国技术制裁影响，今年已经有所下滑)，华为在印度的份额实在是少的可怜。华为和荣耀两大品牌在印度市场加起来的份额甚至都不到4%。而苹果在印度的份额也只有1%多一点，这还是在富士康印度工厂投产之后带来的提振下实现的增长。

印度不是华为战略市场

为什么全球智能手机排名第二第三的华为和苹果却在印度市场折戟沉沙，和他们在其他市场的地位完全不相匹配？这和印度市场的消费特点和具体监管环境有关，也和华为本身的战略有关。在印度市场表现出色的三大国产厂商米绿蓝，都是在2013-2014年左右就开始布局印度，在这里建厂和铺设销售渠道。

为了避免外国手机冲击印度市场，吸引外商在印度投资解决就业，过去几年时间，印度政府将进口手机的关税从13.5%上调到15%，再上调到20%。这意味着，要在印度市场实现高出货量，就必须前期投入巨资，也不能顾及利润指标。四大厂商里面，只有三星是在印度开拓了20多年市场，而米绿蓝则是在短短五年时间就实现销量突破。

还记得四年前雷军在印度发布会上向印度米粉问好的鬼畜视频吗？几年时间过去，现在小米在印度的第七家工厂都投产了。小米的市场份额也从2017年第四季度开始超越三星登顶。在印度市场的营销中，小米也主打本土牌，强调”75%的零部件都来自印度本土”。而绿厂Oppo已经在印度476个城市开设了500多个专营服务中心。

为什么华为不是那么重视印度市场？一个重要原因是印度市场目前还是一个千元机为主的低端市场，今年第二季度的平均售价只有11250卢比(折合人民币1100元)，这大概是中国市场2015年的水平，而且78%的手机出货量售价只有14167卢比(折合人民币不到1400元)。相比一下，中国智能手机2018年的销售均价已经达到了2523元，是印度的两倍多。

小米在印度最畅销的机型是红米7A、红米Note 7Pro、红米Note 7S，最后一款在印度的上市价格就是11000卢比(不到人民币1100元)。三星在印度也同样是以低端机A系列和M系列为主。iPhone在印度售价超过6万卢比，真正属于普通民众难以企及的奢侈品。

在印度市场，售价3万卢比(人民币3000元)以上就算是高端手机，而高端市场占印度智能手机总比重只有可怜的5%。而在美国和中国市场，高端市场出货量占比分别是50%和22%。

印度市场在华为内部的战略地位并不高。据华为人士透露，在华为终端，印度曾经是一个单独地区部，随后被降级到国家部门。而且，华为前几年否决了在印度建厂的计划。正因为没有本地工厂，华为手机在印度需要支付超过20%的关税，导致售价普遍高于竞争对手，举例来说，华为P30 Pro在印度售价高达7.99万卢比(折合7833元，国内4988元)。而iPhone XR在印度富士康投产后，售价只有4.99万卢比(折合4892元)。

除了特别重要的战略市场，华为海外业务大多是自负盈亏。这意味着低端机占据主导、无法带来利润的印度市场，很难给华为提供过去两年更为看重的利润。此外，印度市场以公开市场和线下渠道为主，其中线下出货比重接近六成。利润微薄又需要巨资投入，华为确实没有太大的动力，投入巨资在印度去建厂和铺设渠道。

相比之下，今年8月，华为刚刚宣布投资8亿美元在巴西建厂。此前华为做的好的海外市场大多是运营商占据主导的市场，凭借着网络设备业务和运营商的合作优势带动终端业务发展。除了印度，华为终端在公开市场为主的东南亚市场的市场份额也低于米绿蓝。三星是东南亚市场的领头羊。

一加拿下高端市场头名

再来看看印度的高端市场。之前提到，印度高端手机市场的价格门槛是3万卢比(折合不到3000元)。粗略的说，印度手机市场大概还是是中国四年前的消费能力。虽然今年第三季度印度智能手机高端市场总出货量同比增长了66%，是印度市场增长最为迅猛的细分类别，但总量也只有250万部。

令一加感到骄傲的是，他们在印度高端手机市场已经连续多个季度保持第一。虽然今年第一季度被三星超越，但第二季度就夺回了榜首位置。第三季度一加在印度销量同比增长95%，在高端市场的份额高达35%(折算不到90万部)。三星和苹果在高端市场的份额分别为23%和22%。

三大厂商在高端市场的份额之和达到了79%，但较上年同期的83%有所下滑，这表明市场竞争在加剧。虽然印度高端市场规模很小，但出货增长几乎翻倍，拿到三分之一占有率，对小众厂商一加来说，也已经是个不小的成绩了。印度市场大约占一加全球销量的三成左右。

一加在印度租Oppo工厂组装手机，以避开高昂的关税。为了在线下市场为主的印度扩大销量，一加还在印度宣布和印度运营商Redington达成零售合作，在印度北部、东部和东北部诸多大小城市拓展线下体验店。按照一加的规划，他们计划在2020年之前在印度50个主要城市新开100家体验店，并在都市地区设置旗舰展示厅。

13亿人口的印度，一个季度卖出250万部高端机是什么概念？如果做个对比，三星所有高端机在印度一个季度只有不到58万部的出货量。哪怕是三星在中国存在感越来越弱，市场占有率只有1%，S10系列在中国上市两个月销量也突破了100万部。三星S10系列上市3个月时间，全球销量1600万部。

第三季度是印度的销售旺季，高端市场发布了超过20款旗舰机型。除了三星的Note 10系列以及苹果的iPhone 11机型之外，一加在印度发售了新机7T和7T Pro。为了不错过印度排灯节销售旺季，一加9月底就在印度提前发布了7T，重视程度可见一斑。在一加新机发售之后，年初的机型7也降价到3万卢比出售，成为高端市场的最畅销机型。

看看印度高端市场的主要机型和价格(印度亚马逊价格)：一加7T售价3.8万卢比(折合3725元，国内2999元)、印度组装的iPhone XR售价4.99万卢比(折合4892元)、一加7T Pro售价5.4万卢比(折合5294元，国内4599元)、iPhone 11售价6.49万卢比、三星S10+售价6.99万卢比、华为P30 Pro售价7.99万卢比、三星Note 10plus售价8万卢比、iPhone 11Pro售价9.99万卢比。