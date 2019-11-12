realme手机销量一年之内大幅增长，在印度挑战三星

11月12日消息，据国外媒体报道，在印度智能手机市场，中国智能手机厂商中，不仅小米正在扩大对三星的领先优势，而另一家企业也正日益成为三星的挑战者。

市场研究公司IDC周一表示，在今年第三季度，realme从OPPO剥离出来成立仅一年半，它已占据了印度14.3%的份额，目前印度是全球第二大智能手机市场。

据IDC的数据，在今年第三季度的印度智能手机市场，小米的份额为27.1%，占据主导地位；三星的份额为18.9%，居第二位置；居第三位的为vivo，份额为15.2%；realme暂居第四位置，销量却较去年同期增长了惊人的401.3%。

realme一步一趋地复制了小米在印度的运营模式。和小米一样，realme进入印度市场的头一年只通过在线渠道销售手机，以削减经营成本。上个季度，公司开始通过线下商店销售。到目前为止，线下商店渠道仍占印度智能手机总销量的三分之二以上。

IDC表示，仅在线销售而言，realme在印度的市场份额已从今年第二季度的16.5%激增至第三季度的26.5%。

截止目前，realme已经推出了十几款定价激进的智能手机，每款售价都在80美元至240美元之间——这个价格在印度市场最合适。事实上，IDC表示，realme的C2、3i和realme3这三款手机是今年第三季度该公司在印度最畅销的手机，它们的售价在80美元到110美元之间。

与小米的智能手机一样，realme智能手机的功能也非常强大。在售价较低的情况下，仍配备了一些高端硬件模块。如售价80美元的realme C2智能手机配备了6英寸高清+显示屏、后置1300万像素+200万像素的双摄像头、4000毫安时的电池、2GB内存和16GB可扩展存储空间，并支持4G网络和面部解锁功能。

其它市场

realme目前已在18个国家开展业务，包括其本土市场中国大陆、印度尼西亚、马来西亚、巴基斯坦、越南和埃及等。今年5月，该公司首次进入欧洲市场。

另一家市场研究公司Counterpoint在最近发布的一份报告中表示，根据realme已售出的智能手机数量，这家公司在全球智能手机市场的排名从2018年第三季度的第47位上升至今年第三季度的第7位。该研究公司称，凭借1000多万台智能手机的出货量，该公司今年第三季度的出货量同比增长了808%。

Counterpoint的数据显示，迄今为止，在realme已出货的智能手机中，80%以上销往印度和印尼。

Counterpoint的分析师写道：“随着新兴市场和在线渠道的销量持续增长，我们预计realme明年将成为市场的有力竞争者。在全球经济增长停滞的时候，价廉物美的产品正显示出强大的力量。”

realme的强劲增长并没有被小米忽视。这两家公司互相指责对方并发起了多起诉讼。