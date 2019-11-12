电池技术的发展速度到底有多快？

电池技术的飞速发展有望加快全球能源转型的步伐，并在解决人类的「气候危机」。仅在2019年上半年，对电池技术的投资就超过14亿美元，而对电池制造的大量投资和技术的稳步发展有可能让我们在2030年前看到组织能源系统的方式发生巨大变化。

根据Rocky Mountain Institute (RMI)的「Breakthrough Batteries」报告中详细列出的证据，电池的成本下降和性能改进很快超出了预期。由于对电动汽车（EV）、微电网并网储能和其他新兴应用的需求增加，进一步加剧了投资和成本下降的周期，并为大规模量产和使用奠定了基础。

▲电动汽车锂电池市场发展时间表| RMI研究报告

在2023年之前，已经实施中和计划中的电池制造业总投资约为1500亿美元。分析人士预计，新的计划中的电池制造能力的硬性成本将从2018年到2023年下降一半以上。这让电池迅速打开新的市场，性能和成本改进的需求将锂离子（Li-ion）和新电池技术推向竞争极限，而且这比预期的速度更快。

▲电池技术的「竞争阈值」预估，及如何取代现有技术| RMI研究报告

该报告阐述了多样化的应用将如何为新的电池化学试剂创造机会来与锂离子竞争，包括：

固态电池，如可充电的碱性锌电池、锂金属电池和锂硫电池，这将有助于使更多的移动出行提供电气化；

低成本、长续航能力的电池，如基于锌的、流体电池和高温技术，将非常适合在高可再生能源和电动汽车的未来提供电网平衡；

以及大功率电池，它们可以确保电动汽车的高普及率和快速充电。

▲多样化的电池技术用户案例| RMI研究报告

这对行业参与者意味着什么

随着电池市场的持续增长，电池技术将有助于取代天然气工厂，并在其他新的细分市场站稳脚跟，包括重型卡车和短程航空。随着这种转变，化石燃料价值链上的遗留基础设施可能会陷入困境，包括天然气管道和内燃机制造工厂。电池成本的下降已经导致利用天然气的发电计划取消。

该报告探讨了一个日益电气化，锂离子电池主导的世界将如何为其他即将商业化的新兴电池技术打开重要的新市场机遇。RMI对新兴电池技术的分析发现，到2025年，除了先进的锂离子电池外，还有六类电池具有巨大的商业生产潜力。下图显示了公司预期的技术商业化时间表。

▲预期的技术商业化时间表| RMI研究报告

RMI的分析确定了这些突破性电池技术对投资者、监管机构、政策制定者和其他能源行业参与者的影响，并确定了风险缓解和投资策略，可以减少潜在的搁浅资产风险。它概述了鼓励创新的电池和存储技术生态系统加速采用在「全球化制造」的战略。

▲全球储能装置市场累计增长预测| RMI研究报告

显然，突破性的电池技术将在我们的能源系统中发挥核心作用，这比之前认为的可能要快得多，在向清洁能源经济转型的过程中，电池技术正在创造更多价值以及创造各种各样的新机会。