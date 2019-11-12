腾讯音乐高管：版权授权价格上升，但付费会员营收增速更高

北京时间11月12日早间消息，腾讯音乐（NYSE:TME）今日公布了截至9月30日的2019财年第三季度未经审计财报。报告显示，腾讯音乐第三季度总营收为人民币65.1亿元（约合9.10亿美元），与上年同期的人民币49.7亿元相比增长人民币15.4亿元，同比增幅为31.0%；归属于公司股东的净利润为人民币10.3亿元（约合1.44亿美元），与上年同期的人民币9.64亿元相比增长6.4%。

财报发布后，腾讯音乐娱乐集团CEO彭迦信，首席战略官（CSO）叶卓东和CFO胡敏出席了随后召开的电话会议，对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

美银美林分析师Eddie Leung：第一个问题关于公司四季度业务走势，随着年底的临近，公司两大业务板块的表现如何？另外，公司去年四季度的营销支出非常高，环比增长非常大，请问今年四季度的营销支出情况怎么样？第二个问题，公司之前提到说内容成本有提高，一部分原因是市场价格的上涨，可否详细介绍一下两者的联系？公司所面临的内容行业的竞争来自哪些公司？

叶卓东：公司不做具体的预测，而是专注于长期的增长目标。从过去的记录来看，公司在线音乐业务的营收在四季度通常会比三季度有加速的增长，主要受到付费会员贡献的营收加速增长所驱动。社交娱乐业务的增长应该与三季度持平，这个可能比我们之前的预测要低一些，主要原因是来自短视频公司的市场竞争。总体来看，四季度营收同比增长会比三季度的情况略好。

胡敏：去年四季度公司上市，所以营销投入会比较大，今年四季度季度的营销支出相比二季度会有小幅的上涨，但是增长的速度低于营收增长速度。今年四季度整体运营支出在营收中的占比相比去年四季度会有下降。

叶卓东：关于版权授权的价格，内容成本一直都在上升，但是公司付费会员贡献的营收增长速度还是超过内容成本的增长速度。

彭迦信：公司也在不断在技术方面的投入，来优化内容分发的效率，腾讯音乐拥有市场上最大的内容库，我们将充分利用我们的内容，助力公司未来的发展。