Chrome加入Web Bundles技术，可实现完整离线Web Apps功能

IT之家11月12日消息 据外媒报道，谷歌在新版Chrome工具中加入了全新的Web Bundles技术，在新技术加入后Chrome实现了Web Apps脱机工作功能，同时还拥有了后台同步和内容索引之类的功能，当用户的互联网中断时上述功能可保障Chrome得以继续无缝运行。

该工具包可使开发者将整个网站捆绑为脱机文件，同时还允许开发者保留用于身份验证的短信接收、联系人选择、文件系统访问等功能。

官方给出的一些特性总括：

●支持多页面封装，将整个网站打包到一个文件中；

●与MHTML不同的是，它能够启用可执行的JavaScript；

●使用HTTP Variants进行内容协商，若离线使用，可在标头中启用Accept-Language国际语言支持；

●支持发布者加密签名，在其来源的上下文中加载；

●本地即时加载。

官方给出的用法示例：

●创建自己的内容，并以各种方式去分发，而不受网络的限制；

●通过蓝牙或Wi-Fi Direct向好友分享一个Web App或一段内容；

●将整个站点装在一个USB驱动器里，甚至将其托管在本地网络中。

用户可在Chrome浏览器中激活该实验性功能（Web Bundle）进行尝试。