曝联发科5G芯片打入华为供应链

据台湾《经济日报》报道，传联发科明年第二季度量产的第二颗5G芯片，将获得华为采用。

联发科对此不予置评。据悉，联发科首颗5G芯片MT6885定位高端，已经在本季度量产，今年底出货，并获得了OPPO等多家厂商应用。

第二颗5G芯片定位中端，代号MT6873。由于华为有自研的7nm制程麒麟990 5G芯片，芯片厂商只能争取中低端产品。

目前，高通是华为中低端手机芯片的重要供应商，联发科想要打入华为，比如与高通正面竞争。