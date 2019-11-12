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曝联发科5G芯片打入华为供应链

2019-11-12 10:58:55来源：C114中国通信网作者：南山责编：骑士评论：

据台湾《经济日报》报道，传联发科明年第二季度量产的第二颗5G芯片，将获得华为采用。

联发科对此不予置评。据悉，联发科首颗5G芯片MT6885定位高端，已经在本季度量产，今年底出货，并获得了OPPO等多家厂商应用。

第二颗5G芯片定位中端，代号MT6873。由于华为有自研的7nm制程麒麟990 5G芯片，芯片厂商只能争取中低端产品。

目前，高通是华为中低端手机芯片的重要供应商，联发科想要打入华为，比如与高通正面竞争。

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关键词：联发科5G华为

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