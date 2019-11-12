最快11月内发布，苹果MacBook Pro 16英寸的细节在这里

在传言中10月份可能发布的MacBook Pro 16英寸笔记本已经拖延至11月份，但大伙仍然没有放弃对MacBook Pro 16的任何消息。考虑到苹果曾经表态还会有一场硬件活动，以及即将到来的国外圣诞季，MacBook Pro 16很有可能会先在本周官网放出产品，并召开小型媒体发布会对外公开。

其实早在macOS Catalina的代码中，已经早已明示MacBook Pro 16的存在，不仅包含专属的硬件图标，同时图标也曝光了MacBook Pro 16会在硬件外形上做出细微调整。新笔记本设计包括超窄边框屏幕，这从侧面印证了MacBook Pro 16可能在物理尺寸上具备与MacBook Pro 15英寸相同的尺寸。

此外，macOS Catalina也透露一张被修改后的Touch Bar布局，开关按键将变成物理按键，不再与现在设计的那般采用触控模式。但考虑到苹果多模具的多次利用率，MacBook Pro 16英寸在外型上不会做出太大改变，只不过更大屏幕更窄边框的设计也终于从PC传递到了MacBook中。

根据郭明錤的调查报告指出，MacBook Pro 16还将是苹果重新采用剪刀式键盘的第一款产品，蝶式键盘被取代似乎只是时间上的问题。另外一条产业链报告则表示MacBook Pro 16仍然会采用第九代酷睿Coffee Lake-H处理器，一部分原因在于标压H系列酷睿性能表现不错，另一方面则在于十代酷睿尚无H系列产品。这也意味着MacBook Pro 16总体配置与现在的MacBook Pro 15英寸相契合。

除此之外，MacBook Pro 16的基础规格还包括256GB起跳的SSD，16GB内存以及具备4GB显存的Radeon Pro 555X。至于扩展接口则可能维持4个雷电3。

因此MacBook Pro 16很有可能会完全取代MacBook Pro 15，成为其替代品。由于外形相同，我们有理由相信MacBook Pro 16的重量也会在1.83千克左右徘徊，且采用的原料和手感保持不变，一体式机身仍然会由CNC工艺加工。

由于屏幕尺寸的增加，MacBook Pro 16的显示器分辨率也可能从15英寸的2880×1800提升到3072×1920，采用LG的OLED屏幕制造。

在定位上MacBook Pro 16属于高端产品，定价可能会在2万元人民币左右，也正好处于MacBook Pro 15到iMac Pro的定位之间。通过往年的行动判断，苹果通常会在10月份进行一轮硬件更新，新版iPad、MacBook都在曾经的传言名单上。在圣诞季来临之前不更新产品刺激消费显然说不过去，所以着急剁手苹果产品的同学不要着急，在2020年以前，苹果有很高概率还会有最后一轮硬件更新。