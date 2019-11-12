苹果重组网络视频业务，Apple TV+内容主管德将离职

北京时间11月12日上午消息，据外媒报道，苹果发布Apple TV+之后的数周，公司的剧本节目、纪录片与无剧本节目主管金·罗森费尔德（Kim Rozenfeld）即将离职。不过，这位高管仍将通过自己的制作公司，以优先购片交易的方式，继续与苹果合作。

此前，罗森费尔德主要负责Apple TV+的剧本节目和纪录片以及无剧本节目。为了将更多时间放在自己的制片公司Half Full Productions上，罗森费尔德选择退出苹果。

罗森菲尔德于2017年中旬加入苹果，直接向Apple TV+主管扎克·冯·安伯格（Zack Van Amburg）与杰米·恩里克（Jamie Erlicht）汇报。同期加入的还有另外三名开发主管。

据报道，他的离职是苹果重组网络视频业务高管团队的一部分。另外，影视评论家对于苹果新上线的作品评价不理想。

尽管已经打算辞职，但罗森费尔德与苹果的合作不会就此结束。据报道，他的离职协议中包含Half Full Productions与苹果签订的优先购片交易。优先购片交易有效地为苹果提供第一时间从该制片公司购买内容的机会。

虽然罗森费尔德的辞职原因仍不明朗，但优先购片交易的签署至少表明，罗森费尔德与苹果之间应该算是“和平分手”。

罗森费尔德之前管理的两块内容将分成两个独立的职责，剧本开发主管马特·车尼斯（Matt Cherniss）将负责监管剧本节目。四月份加入的纪录片主管莫莉·汤普森（Molly Thompson）将负责监管纪录片和系列节目。