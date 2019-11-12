滴滴回应司机持刀伤人：乘客要求超速行驶引发冲突

新浪科技讯11月12日下午消息，针对近日的南京滴滴快车司机持刀伤人事件，滴滴方面回应称，为乘客在行程中要求司机超速行驶而引发冲突。

据媒体报道，近日南京发生一起滴滴快车司机持刀伤人事件。两人先是发生口角，随后上升至肢体冲突，司机持刀将乘客右臂刺伤。目前，司机已被刑事拘留。

滴滴方面对此回应称，平台后台数据显示，该司机取得了南京市网约车驾驶员证，历史接单数过万，过往乘客综合评价为五星。滴滴对该笔订单的车内录音进行核实，乘客在行程中要求司机超速行驶，遭到司机拒绝后，双方发生了口角，随即升级成了肢体冲突。

滴滴在回应中表示，对乘客的遭遇表示歉意。滴滴已成立应急处置小组，一方面委派工作人员在当天中午前往医院探望慰问伤者，垫付医疗费用，确保伤者得到救治；另一方面正在积极与警方协作，对事件展开调查。

以下为滴滴回应全文：

对于乘客王先生的遭遇，我们深表歉意。接到相关信息后，平台立即成立了应急处置小组，一方面委派工作人员在当天中午前往医院探望慰问伤者，垫付医疗费用，确保伤者得到充分、及时的救治；另一方面积极与警方协作，对事件展开调查。

平台后台数据显示，该司机取得了南京市网约车驾驶员证，历史接单数过万，过往乘客综合评价为五星。我们对该笔订单的车内录音进行核实，乘客在行程中要求司机超速行驶，遭到司机拒绝后，双方发生了口角，随即升级成了肢体冲突。目前，案件还在进一步侦办中，平台正积极配合公安机关，查清事件真相。

接下来，我们将加大对司机进行安全和平台规则教育的力度，引导司机和乘客文明、理性沟通，遇到纠纷时，通过合理合法渠道解决问题。

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