理想汽车旗下公司被列为被执行人，执行标的超160万

11月12日消息，天眼查数据显示，昨日，理想汽车全资控股的重庆理想智造汽车有限公司被重庆市北碚区人民法院列为被执行人，执行标的为1622627。值得一提的是，距离该公司上次被列为被执行人仅过了两个月。

重庆理想智造汽车有限公司成立于2003年9月，注册资本为5.46亿人民币，法定代表人为理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠，经营范围包括研制、开发、生产、销售：汽车及汽车配件，内燃机及内燃机配件等。

公开资料显示，理想汽车创建于2015年7月，起初名为车和家，后在2019年6月改名理想汽车。2018年12月，理想汽车斥资6.5亿元收购力帆汽车100%股权，正式拥有乘用车生产资质，创始人李想曾担任汽车之家总裁。

据新京报报道，8月16日，理想汽车宣布完成了5.3亿美元C轮融资，该轮融资由美团创始人王兴领投，其中王兴个人领投近3亿美元，字节跳动投资3000万美元，经纬创投、明势资本、蓝驰创投等老股东跟投，理想汽车创始人兼CEO李想个人也投资近1亿美元。至此，理想汽车累计融资金额已经达到了15.75亿美元（约合人民币111亿元）。

新京报报道指出，目前，理想汽车资金压力并不小，仍处于整体亏损状态。根据江苏省国资委的公告显示，2018年理想汽车营业收入约为1.7亿元，净利润约亏损7.18亿元，资产总额约为47.32亿元，负债总额为8.3亿元。截至今年上半年，理想汽车营业收入约为527.76万元，净利润约亏损6.29亿元，资产总额约为58.41亿元，负债总额为9.31亿元。

今年9月，据IPO早知道报道，理想汽车已经启动2020年美股上市工作，本次IPO规模可能在5亿美元左右。对比蔚来汽车此前发行上市规模达到10亿美元的规格上显得小了不少。

公开资料显示，同为造车新势力的蔚来汽车10月25日的市值仅为22.8亿美元，与上市期间高峰期时的119亿美元相比，已蒸发近百亿美元。