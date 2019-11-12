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电子烟或引发致命过敏反应：英国16岁少年呼吸衰竭

2019-11-12 14:18:51来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间12日消息，英国医生最近对一名患有呼吸衰竭的16岁少年进行治疗后警告称，电子烟中的液体可能引发危及生命的过敏反应，导致肺部炎症。

根据发表在英国医学杂志《儿童疾病档案》（Archives of Disease in Childhood）上的新报告，医生诊断出一名16岁男孩患有过敏性肺炎，这是一种对吸入的灰尘、霉菌或化学物质的免疫系统反应，导致肺部的气囊和气道严重发炎。

诺丁汉大学医院儿科治疗部的医生说，这名患者一年前抽过大麻，但在生病之前就不抽了，最近开始使用两种不同类型的液态电子烟。他在入院就诊前一周一直发烧，持续咳嗽，呼吸困难加剧。

报告的作者称：“入院之后，他的病情迅速恶化，并发展为呼吸衰竭，需要外部援助，使他的心肺正常工作。”

医生指出，抗生素和一种哮喘缓解剂吸入剂未能减轻他的症状，入院10天后，他病情危急，并因疾病和类固醇治疗而出现严重的肌肉无力。

但医生们强调，这只是单一病例，英国男孩患病的确切原因尚不清楚。这名患者在住院35天后出院，但在第一次入院大约两个月后仍有症状。当医生用少量的汽化液测试他的皮肤反应性时，他的症状恶化了，增加了是电子烟液引起他过敏反应的可能性。

英国这份新报告是在电子烟相关致命肺病席卷全美之际发布的，根据美国疾病控制和预防中心的数据，迄今为止已有至少2051人患病，至少39人死亡。美国卫生官员仍然不清楚到底是什么让人生病，尽管官员们上周确认醋酸维生素E可能是罪魁祸首。

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关键词：电子烟

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