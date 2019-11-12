国产操作系统生态问题待解 “七国八制”制约产业发展

近期，腾讯官方发布的一则“腾讯QQ Linux版本回归”的消息在国产操作系统行业引起了极大的关注。自从2008年腾讯曾推出Tencent QQ for Linux，2009年之后，就再没更新过。

分析称此举表明国产操作系统生态市场的时代即将来临。由于自主可控的原因，Linux这样的开源系统在国内显然会有更好的发展。一直为自有芯片和国产操作系统奔走呼号的中国工程院院士倪光南也认为：“国产操作系统崛起的时候到了。”

但业内人士也指出：国产操作系统市场仍然存在市场竞争不充分、技术不成熟，生态不完善等问题，可谓前途光明，道路坎坷。

芯片+系统 需均衡发展

“不能孤立的看操作系统的发展，操作系统的发展是与芯片等底层核心技术发展相关联的”业内分析师表示。

他提到，在国外，通常的规律是芯片技术领先于操作系统的发展。也就是说，芯片迭代速度很快，往往是操作系统发展相对滞后，不能完全发挥出芯片的性能。

但在国内，情况却相反。尽管这几年国内芯片产业快速发展，但设计、制造能力仍有待提升，无法与国外站在同一起跑线上。具体体现在，芯片的性能制约了国产操作系统的发展，无法完全体现操作系统的性能。

目前，国产芯片的性能只可满足办公和轻游戏的应用，性能水平仍有待提高。

另外，国内芯片技术体系、架构不统一，国产操作系统需要进行大量的技术优化工作以适配不同的芯片。以至于，国内每出一款新的芯片，操作系统厂商便元气大伤，没有精力和动力去做更深层的技术研究和应用开发。

相关开发人员透露，Linux系统演进已经非常成熟，仅系统核心代码已经超过千万行级别，因此调整修改的工作量是非常之大的。

而在国外，产业链经过多年磨合，无论应用生态或是工业生态，国外已经发展相对成熟。例如Wintel联盟，Windows只需要适配英特尔的芯片便可进行商用发售。两者之间形成了稳定的关系，除了经济利益之外，技术开发的成本则降到了最低。

“七国八制”与生态之痛

“七国八制”的说法最早来自于我国通信领域。上世纪八十年代末到九十年代中期，中国发展程控交换机，由于最开始没有自己厂家，整个电信市场几乎都被欧美日垄断。当时有七个国家为中国市场提供了八种制式的交换机。这么多厂家的这么多种制式的交换机，导致当时通信网络互联互通极其复杂和通话质量低下，这就是通信业界著名的“七国八制”。

后来由于以“巨大中华”为代表的中国通信设备企业崛起，才彻底结束了“七国八制”混乱时代。而且通信设备价格也有每线500美元以上，迅速降低到每线300-500元。这样不但国家受益，通信企业受益，而且广大消费者更受益。

今天国产操作系统的市场状况与当时通信行业的状况有类似之处。

从腾讯发布的Linux版本QQ就可以看出，一款应用如果要进入国产化市场，需要适配少则几个多则十几个不同版本。其原因，主要是现有国产操作系统都是基于Linux系列中某一版本进行开发的。且厂商的技术能力不同，优化方向也不同，应用与系统的匹配要求也就不一样。

目前，从事国产操作系统开发的厂商至少有15家。版本混乱使得应用开发的工作量加大，应用厂商开发热情也随之降低。

中国工程院院士倪光南此前曾一针见血地指出：“我们的智能终端操作系统都是单打独斗，都是各个企业自己搞。我们有15家操作系统公司，都是百人左右的小公司，自己的内斗没有休止，怎么跟微软竞争？”“大家做的都是低水平重复研究，缺少创新。我们没有看到外国产品对市场的垄断，而是只着眼于小的市场。”他说。

分析人士称，市场上国产操作系统相互之间没有明显差异化，竞争也不够充分，才导致如此多的版本共存于市场，加之市场规模有限，致使应用厂商投入不够，生态缺失。看看电信设备市场的演变规律不难得出结论，正是由于电信设备市场的充分竞争才产生了华为等优秀企业。

国家应通过政策引导国产操作系统市场引入竞争机制，做大市场规模，提升市场集中度才能推动国产操作系统生态的发展。

随着国家政策利好和美国的倒逼，以及物联网、人工智能的逐渐普及，市场普遍预期国产操作系统将迎来爆发期。

据中研普华产业研究院数据显示，2018年中国国产操作系统的市场规模约为15.13亿，则相当于约占国内销售市场份额的8%左右。其预测，未来几年国产操作系统或将实现30%以上的年复合增长率，到2023年时可达56亿元的规模。

据了解，除腾讯外，360、搜狗、百度等都在今年年初相继成立国产化业务部。360还宣布其安全产品全线支持国产化。

两大阵营逐鹿国产操作系统市场

随着，国际国内形势变化，国家及大众对国产操作系统的关注也逐步提升。目前，国产操作系统可划分为两大流派。

第一流派是为桌面、服务器产品开发操作系统的传统操作系统厂商。例如：银河麒麟、中标麒麟、深度系统等。这些厂商掌握一定资源，可获得较多的政府、企业订单等。但技术上也更多的依靠传统路径，聚焦现有业务，打磨产品成熟度，优化Linux服务器、电脑等桌面应用，创新性相对欠缺。

另一大流派则是新兴势力。他们通过自己独特技术以及创新思路开拓国产操作系统市场。如鸿蒙、阿里YunOS、腾讯、技德系统等。

鸿蒙操作系统因为出身华为而家喻户晓，更倾向于未来物联网操作系统，并且已经应用到荣耀的智慧屏，未来鸿蒙将可能适配手机、平板、电视、智能汽车、可穿戴设备等多终端设备。

技德系统则采用了麒麟安全内核，独创了安卓兼容层技术，使技德系统在保证安全的前提下，兼容海量安卓生态应用。同时技德系统的X版本可以支持在技德、麒麟两桌面间的随时切换。

虽然万物互联的新时代为国产操作系统提供了反超的新契机，但操作系统的生态建立并非一朝一夕，需要一段时间的积累。任正非在谈及鸿蒙OS时也表示，操作系统最关键的是建立生态，重新建立良好的生态需要两、三年左右的时间。

在国产操作系统产业蓄势待发的大背景下，中国操作系统依托开源生态和政策东风正快速崛起，市场潜力巨大。两大阵营博弈，形成良性的市场竞争，也许会带给我们惊喜。