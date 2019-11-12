《魔兽争霸3：重制版》德莱尼/豺狼人建模释出：外观更精细

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IT之家11月12日消息 近日外媒Wowhead再度放出了《魔兽争霸3：重制版》最新的角色建模图，此次是德莱尼和豺狼人。
德莱尼来自德拉诺，后被燃烧军团所逼加入了联盟。主体由成为法师的破碎者以及成为刺客的失落者等组成。
▲德莱尼
▲阿卡玛
▲德莱尼黑暗杀手
▲德莱尼守卫
▲德莱尼先驱
▲德莱尼法师
▲德莱尼先知
▲德莱尼潜行者
▲德莱尼辩护者
▲德莱尼哨兵
▲德莱尼White
▲豺狼人
▲豺狼人弓箭手
▲豺狼人刺客
▲豺狼人残害者
▲豺狼人首领
▲斯纳麦恩
▲豺狼人守望者
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