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《魔兽争霸3：重制版》德莱尼/豺狼人建模释出：外观更精细

2019-11-12 15:31:41来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月12日消息 近日外媒Wowhead再度放出了《魔兽争霸3：重制版》最新的角色建模图，此次是德莱尼和豺狼人。

德莱尼来自德拉诺，后被燃烧军团所逼加入了联盟。主体由成为法师的破碎者以及成为刺客的失落者等组成。

▲德莱尼

▲阿卡玛

▲德莱尼黑暗杀手

▲德莱尼守卫

▲德莱尼先驱

▲德莱尼法师

▲德莱尼先知

▲德莱尼潜行者

▲德莱尼辩护者

▲德莱尼哨兵

▲德莱尼White

▲豺狼人

▲豺狼人弓箭手

▲豺狼人刺客

▲豺狼人残害者

▲豺狼人首领

▲斯纳麦恩

▲豺狼人守望者

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关键词：《魔兽争霸3：重制版》

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