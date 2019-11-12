王建宙：5G将改变手机形态

11月12日下午消息，在今日GSMA举办的北京创新论坛上，中国移动原董事长、GSMA高级顾问王建宙发表主题演讲。他表示，对于5G网络建设难题，除了运营商共建共享之外，可以鼓励垂直行业企业参与网络建设。他还认为，5G将重新定义未来手机的形态。

“虽然经历了移动通信的多次变革，但看到手机左上角出现5G信号，我还是非常激动。”王建宙在开场中表示。

他也指出，目前产业界对5G期待很高，但缺少成熟的5G应用场景也成为5G商用面临的不小挑战。“我看了很多地方对5G的规划，内容很多，但还是缺少实际的应用场景。”他说。3G刚问世时，大家也不知道怎么应用，直到后来iPhone发布，各种App推出，应用场景才逐渐明确。5G的应用场景同样需要产业界共同探索。

对于5G未来的发展，王建宙认为，开放的移动生态系统是5G创新的基础，传统移动通信以运营商为中心，5G时代会改变这种状况。需要鼓励内容、服务等提供商共同开发5G应用，未来在5G领域还会催生一批独角兽企业。

他还指出，5G不仅需要1到N的创新，也需要0到1的创新。比如5G套餐起步就是30G，会让流量再次迎来爆发增长，5G直播、短视频、AR/VR等都会有很大的发展，但他认为这些还是停留在从1到N的创新。王建宙以远程挖矿场景举例，操作人员可以远程控制矿车在矿山作业，这类的应用场景才是从0到1的创新。

此外，王建宙强调，5G要达到4G的覆盖程度还有很长的路要走，5G需要加大投入，运营商又面临收入和利润下行，这就需要创新运营模式。比如中国联通与中国电信共建共享5G，会是全球无线网络的发展趋势，未来6G的建设也是这样；还可以发挥垂直行业的作用，让企业参与到5G网络的建设中来。一些企业有5G专网的需求，比如医院、矿区等场景，既可以加快建网速度，也加强了安全与个人隐私的保护。他建议，应该制定相应的政策鼓励企业参与5G网络建设，以及相应的设备研发。

最后，王建宙认为，5G还将重新定义手机。未来会出现划时代的新的手机产品，比如可穿戴式设备很可能会与手机融合起来，手机变成人与万物互联的载体。而相应的，智能手机的格局也将改变。