半导体公司汇顶科技、韦尔股份、闻泰科技被纳入MSCI指数

11月12日消息，11月8日，A股迎来MSCI第三次扩容计划，MSCI中国A股在岸指数成份股中将有47只新增和38只剔除，新增成份股变动将在2019年11月26日营业日结束后生效。其中，A股半导体公司汇顶科技、韦尔股份、闻泰科技首次被纳入。

▲图片来源MSCI官网

汇顶科技成立于2002年，是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商，2016年登陆上交所。汇顶科技研发的屏下光学指纹芯片，已被华为、小米、OPPO以及vivo等一线手机品牌新机采用。

今年9月，汇顶科技股票上扬，市值一度突破千亿大关，成为国内首家市值破千亿的A股半导体公司。

就在汇顶科技市值突破千亿的第二日，韦尔股份紧追汇顶科技，股价涨逾2%，市值突破千亿元，成为继汇顶科技之后，A股第二家市值破千亿的半导体公司。

资料显示，韦尔股份是国内少数几家同时具有半导体产品研发设计和强大分销能力的企业之一，下游覆盖移动通信、车载电子、安防、网络通信、家用电器等应用领域，公司自研产品已进入小米、华为、三星等国内外知名手机品牌的供货体系。

至于闻泰科技，则因其作为国内最大的半导体收购案的主角而备受关注，后者系全球最大IDM标准器件半导体企业，交易金额达267.90亿元。目前，闻泰科技针对安世半导体的并购进程已经接近尾声。另外，格力电器投资30亿元参与了该收购方案，将获得闻泰科技12.33%的股份，成为后者的第二大股东。

据了解，闻泰科技是是全球最大的智能手机ODM公司，业务领域覆盖手机、平板、笔电、IoT和汽车电子市场。