赛睿Apex 7 TKL游戏键盘试玩，忠实于最纯粹的体验

之前把玩过钢厂的顶级键盘Apex Pro，觉得其可调触发距离的新式键轴的创意有它的独到之处；当然，作为一款旗舰产品，这只是它的一个特色，扎实的模具设计，独到的OLED屏免驱调节功能，磁吸式硅胶腕托等等，都是Apex Pro的旗舰气质加分，但假如我并不需要触发距离可调，就用一种灵敏度打到底，Apex Pro就有点高射炮打蚊子了。

所以这种时候，该轮到Apex 7 TKL来填补产品空缺——上面已经给出了题干，Apex 7 TKL要做的只是很简单的完形填空。

Apex 7 TKL的TKL意思是Ten Keyless，换句话讲它就是一个紧凑型的小尺寸键盘，84键配列没有小键盘区（不含多媒体按键），也没有截屏滚锁三键连排，保留下来只有Apex Pro右上角标志性的OLED屏幕，滚轮和按键。如果需要完整的数字小键盘，可以选择104键配列的Apex 7。

和Apex Pro一样，Apex 7 TKL也采用了高规格材质打造模具，航空级5000系列铝合金底板框架是我们在高端旗舰键盘上常见到的配备，顶部和底部的梯形线条过渡质感十足，侧边内收的底部外框也显得别具匠心，和四四方方直角满身的底板对比，Apex 7 TKL的外相更透着一股柔和精致的感觉。

因为在相同的位置上安放了单口USB 2.0，Apex 7 TKL的信号/数据线缆也非常粗，并且在电脑的I/O端要占据两个USB Type-A大口，所以它可能会产生的问题和Apex Pro相仿：如果你的游戏本对USB 3.0/3.1 Gen1接口的需求比较硬性，而且要连接的游戏外设（采集卡、鼠标、手柄、耳机……）又比较多，难免会碰到高速USB接口紧张的麻烦。

为了美观和走线便利，Apex 7 TKL的线缆根部用了隐藏式内绕设计，底部也设计了走线槽，对那些有走线强迫症的用户而言是一加分项。

而功能性配备方面，Apex 7 TKL除了没有OmniPoint键轴之外，其他和Apex Pro完全统一，OLED屏幕和滚轮按键操作与Apex Pro一模一样，只移除了触发调节菜单。全区按键功能映射，以及按键宏编写和指派等功能全部保留，其中宏编写可以完全摆脱Steelseries Engine 3驱动软件，只使用OLED屏旁的滚轮和按钮完成。指派分配按键映射布局还是要预先用软件设计好，这样才能通过OLED菜单快速更换。

Apex 7 TKL的OLED屏类似于其他带屏赛睿设备如Arctis Pro的DAC，可以联动显示游戏信息，主流竞技游戏如《英雄联盟》、《CS:GO》、《DOTA2》等都可支持，在小屏幕上循环显示击杀信息，回合数比分一类的信息，不过我觉得真玩起来的时候真没什么功夫看，不如用128×40的gif动图替换，放个老婆点阵图什么的没事瞄两眼就挺好。

没有了OmniPoint键轴，Apex 7 TKL的键轴回到了比较传统选择上。赛睿为Apex 7 TKL提供了自产红轴、自产青轴和自产茶轴三个选择，估计和Cherry MX的三个对应颜色手感相近。我手里的这把Apex 7 TKL是红轴，手感是完全线性，无阻力零段落感的轻巧型，45g压力也偏向柔软，喜欢大力出奇迹的纤细手指打字机不太适合这种，久而久之难免手痛，需要轻快手感的游戏玩家会比较喜欢。

按键的触发行程为2mm，比Apex Pro的0.4mm极限在触发响应上会慢一点，但4mm总行程反馈的感觉还是很充分，个人感受上赛睿的这个红轴属于重视按键确认的类型，不论游戏还是聊天打字手感表现都显得很均衡。

赛睿也为Apex 7 TKL提供了小尺寸的磁吸式硅胶腕托，搭装轻松而且吸力极大，直接后拉几乎能拽着键盘一起动，往上抬又能不费力气地拆除，相当人性化。接触手感和Apex Pro的完全一致，很舒服的亲肤感，而且表面材质比橡胶的要更耐脏经久。

作为一款主打游戏的键盘，Apex 7 TKL当然也承诺了全键区无冲突，100%防鬼键这样的基本素质。84键全键RGB灯光皆可独立配置，或者使用动态光效，当然这可是大家的标配，这年头没有RGB真的不太好意思自称游戏键盘。不过Apex 7 TKL的悬浮式按键对于RGB灯光的强调作用很明显，默认的分层式动态灯光过渡效果看着就还不错，能轻松体现流动感。

总之，Apex 7 TKL是一把去掉了先锋式创新手段，回归机械键盘纯粹工具本质的机械键盘，符合预期的操作手感，精致的模具设计，而且也保留了颇具个性定制空间的OLED肩屏和舒适的腕托配备，这些让Apex 7 TKL成为紧凑小键盘里一个不错的原厂选择。

那么，剩下的问题就是1199元的定价是否在你的守备区里了。由于现在还在双十一的影响期内，赛睿表示上架这块键盘时也会做出一定程度首发让利优惠，喜欢肩屏的朋友可以买起来。