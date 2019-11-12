动动手指，携号转网就办好了

携号转网来了，这个困扰了中国手机用户多年的老大难问题终于得以解决。

11月11日，中国工业和信息化发布了《携号转网服务管理规定》，明确了除已经开展试点的天津、江西、湖北、海南、云南等五省市外，全国其他26省、自治区以及直辖市的电信企业都需确保为11月底“携号转网”服务正式启动做好准备。事实上，当前涉及中国移动、中国联通以及众多电信的携号转网系统已经开始试运行，这意味着不用等到11月底，用户已经能向三大运营商申请实现携号转网。

携号转网不是新鲜事，但它的实现的确耗费了13年

所谓携号转网服务并不难以理解，就像字面所显示的意义那样，即在不更换号码的前提下，让用户从一家运营商的网络转入到另一家运营商的网络。

举个简单的例子，相信很多人与我一样，拥有一个多年前就开始使用的中国移动老号码，但因为各种历史原因，现在这个号码没有实际通讯的用途，只用来接收各种互联网账号的验证码，而因为牵扯到太多银行和注册的问题，这个号码本身又不能注销需要一直使用。现在，我关注到中国电信或是中国联通的某个套餐非常优惠，比起单纯以最低资费在中国移动“养号”更实惠。

那么，在不更换号码的前提下，若是能让我从中国移动替换到中国联通或是中国电信，就能真正解决老号不起作用的尴尬。然而这样看似简单的需求并不是轻松实现的，事实上携号转网业务从萌生到真正落实，耗费了近13年的时间。

在2006年，原中国信息产业部就明确了用户拥有自主选择同一移动号码归属地内所有资费方案的选择权，这意味着官方本意鼓励三大运营商推动携号转网业务的推进。不过一直到2010年，中国移动、中国联通以及中国电信才在海南和天津开展试点，而在2014年，江西、湖北和云南才进一步加入到试点省份。

近5年的试点一直延续至今，直到今年5G商用后，携号转网业务才算是真正普及开来。

服务上线，携号转网动动手指就行

在试点期间，想要携号转网相当麻烦，它需要用户首先在线下营业厅（仅小部分）向运营商提出转网申请；随后通过审核后再以申请码前往想要转网的运营商进行入网申请。这样的过程一来一回可能要耗费数天甚至是小半个月的时间。所花费的时间成本恐怕就已经能够吓走不少用户了。

另外，在部分地区，运营商还为用户设定了一系列号段的限制。比如湖北移动就曾经明确，涉及中国移动TD-SCDMA的157/188号段并能参与携号转网。而运营商也明确用户在转网前需要解除所参与的在网协议或是其他活动，面对着复杂的运营商政策，用户只能一次又一次的奔向营业厅，光是耗费的精力就已经让人感到恼火了。

但11月11日之后，携号转网将变得异常的容易，用户甚至只需要坐在家中动动手指即可。当然，根据规则限制，携号转网本身也需要符合以下几点需求：

1.实名登记号码

2.号码不存在欠费

3.号码不处于停机状态

4.转网前需解除运营商的在网签约协议或是其他活动

实际上，有个小办法能知道自己是否符合需求，只要发送“CXXZ#实名姓名#实名身份证号“到10086/10010/10001，运营商本身会告知你能否进行携号转网，并且如何进行下一步操作。

随后，符合需求的用户就可以进行携号转网的操作的了。现在，发送“SQXZ#实名姓名#实名身份证号”至10086/10010/10001，你就能立刻受到一个六位数字验证码，只要携带自己的身份证以及这个数字验证码前往想要转入的运营商的营业厅，就能立刻完成转网。

（发送后运营商会提醒用户，是否能办理携号转网，以及为何无法办理携号转网）

唯一需要注意的是，数字验证码本身只有一小时的有效期，若验证码过期，则需要再次发送短信向运营商申请，简单尝试了下，申请的速度非常快，几乎与常规发送运营商指令的回复一样，并没有太多的延时。因此，你完全能够直接在需要转入的运营商营业厅内完成申请操作。另外，并不是所有的运营商营业厅都能完成办理，用户在前往营业厅办理携号转网业务前，最好直接咨询运营商客服，他们通常会告知究竟哪些线下运营商能够办理携号转网业务。

携号转网完成后，号码本身就可以遵循所选运营的套餐业务办理，比如转入中国电信就可以加入到十全十美套餐，也可以将它直接转成某个主号的副号来使用。运营商会为用户新配发一张SIM卡，以便正常使用。

目前，携号转网业务虽然还处于试运行阶段，但测试后发现不少城市已经能够实现办理，而工信部也已经确认，11月底会在全国范围内正式铺开。在那之前，若你想要办理携号转网，不妨先查查自己的手机号是否还有没有解绑的套餐和服务，为正式的“转网”，做好准备吧！