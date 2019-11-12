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中芯国际三季度净利润1.15亿美元，同比暴涨1014.8%

2019-11-12 18:04:35来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间11月12日晚间消息，中芯国际今日发布了截至9月30日的2019年第三季度财报，营收为8.165亿美元，与上一季度的7.909亿美元相比增长3.2%，而上年同期为8.507亿美元。利润为8462.6万美元，与上年同期的759.1万美元相比增长1014.8%。

第三季度业绩：

营收为8.165亿美元，与上一季度的7.909亿美元相比增长3.2%，而上年同期为8.507亿美元。

不计入意大利阿韦扎诺（Avezzano）200mm晶圆厂的贡献，第三季度营收为8.028亿美元，与上一季度的7.566亿美元增长6.1%，而上年同期为7.996亿美元。

毛利润为1.698亿美元，与上一季度的1.512亿美元增长12.3%，而上年同期为1.745亿美元。

不计入意大利阿韦扎诺（Avezzano）200mm晶圆厂的贡献，毛利润为1.693亿美元，与上一季度的1.571亿美元增长7.8%，而上年同期为1.700亿美元。

毛利率为20.8%，而上一财季为19.1%，上年同期为20.5%。不计入意大利阿韦扎诺（Avezzano）200mm晶圆厂的贡献，毛利率为21.1%，而上一财季为20.8%，上年同期为21.3%。

第三季度利润为8462.6万美元，而上一季度亏损2581.7万美元，上年同期利润759.1万美元，同比增长1014.8%。

第四季度业绩展望：

营收环比将增长2%至4%（不计入意大利阿韦扎诺（Avezzano）200mm晶圆厂的贡献）；

毛利率将达到23%至25%；

非国际财务报告准则下（Non-IFRS），运营开支将达到2.71亿美元至2.77亿美元；

来自控股子公司的非控制性权益预计在1700万美元至1900万美元之间。

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关键词：中芯国际

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