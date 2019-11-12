华米第三季度净利润2.098亿元，同比增长56.3%

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北京时间11月12日晚间消息，华米科技（Nasdaq：HMI）今日发布了截至9月30日的2019年第三季度财报，营收为人民币18.625亿元（约合2.606亿美元），同比增长73.3%。
财报显示，归属于华米的净利润为人民币2.033亿元（约合2840万美元），而上年同期为人民币1.138亿元。不按美国通用会计准则，归属于华米的调整后的净利润为人民币2.098亿元（约合2940万美元），同比增长56.3%。
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