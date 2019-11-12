都“三电终身质保”了，他们为啥还在焦虑？

“这次大风降温来的这么突然，开新能源车的该后悔了吧？”

“看着续航从450掉到300，傻眼了吧？“

立冬之后，不少汽车论坛上的“车黑”又开始不遗余力地挖苦、“开黑”新能源汽车了。吊诡的是，很多车主非但没有“反击”对方，反倒一起吐槽新能源汽车使用过程中的种种奇葩问题。

这是有多大的“恨意“呀？！新能源车主的吐糟都聚焦在了哪些方面？

No.1保修充斥“文字游戏”

“还好多问了几句保修政策的细节，不然现在已经订车了。”

目前在深圳经营着一家手机电子配件柜台的吴先生，因生活和工作的需要，准备购买一辆纯电动汽车。他听说动力电池频繁使用会导致容量衰减，续航能力降低，因此在不少4S店主要咨询的是动力电池的保修政策。

当然，回答也是五花八门：有的承诺“6年12万公里”，有的承诺“8年15万公里”，还有部分品牌承诺“三电终身保修”。这个承诺，着实让吴先生有些动心了，毕竟动力电池损坏了厂商能保修，续航能力的衰减也由厂家来负责。

“这一点吸引了我，我转而开始研究那些有（三电）终身保修的品牌。”他告诉懂懂笔记，目前承诺“三电终身保修”的新能源厂商并不多，除了几家新势力之外，传统造车企业敢承诺“三电终身保修”的，可以说是少之又少。

如果真的能对动力电池终身保修，自然是再好不过，然而多番咨询的结果，却让他大失所望。

“咱就说电池衰减的问题，是以技师测量的电容容量为准，低于80%才会帮车主进行保修处理。”他无奈地表示，部分企业甚至明示只有动力电池容量衰减低于70%后，才愿意提供保修。

在他看来，所谓的“终身保修”，从一定程度上看也是“文字游戏”。吴先生透露，咨询过程中好几家车商都表示动力电池容量低于一定的标准，才会为车主更换动力电池，“而且承诺更换的只是衰减远低于标准的单体电池。”

众所周知，汽车动力电池是由若干单体电池组成的。厂商承诺的终身质保，只是更换低于容量标准单体电池，以此让整车的动力电池容量恢复到一定水平，“也就是说，低于动力电池容量80%了，就帮你保修恢复到80%。”吴先生满脸失望。

了解到了实际情况，吴先生开始觉得厂商的保修政策基本上毫无诚意，纯粹像是在“忽悠”消费者。有部分车商甚至告知他，动力电池的保修、更换一般由电池厂家负责，即便更换单体电池，也需等待电池厂家配货，维修时间通常会在几周至一个月不等。

吴先生算了一笔账：一台标称续航400公里的纯电动汽车，实际续航打九折，正常的衰减打八折。使用一段时间之后，80%的标准也就是290公里左右，“这可是一台普通燃油车一半的续航，我回趟老家370公里就要充两次电了。”

那么，纯电动汽车使用多久之后，动力电池容量才会有明显的衰减？为此，懂懂笔记咨询了几位新能源车业内人士。

“动力电池循环衰减程度，与车主充电习惯、电池品质密切相关。“相关行业人士表示，部分纯电动汽车里程超过7万公里，仍无明显的续航衰减迹象，但有的品牌仅3万公里就有明显续航衰减了，”而3万公里对于普通的燃油汽车而言，还是处在青春期呢。“

因此，“三电终身质保”很难解决续航明显衰减的问题。除此以外，车主还有什么原因对“终身质保“存疑？

No.2质保范围有点儿“苛刻”

“其实三电有没有终身质保，我觉得差别不大，意义也不大！”

家住惠州惠城区的李勤玮，在深圳南山一家金融公司上班。他用于通勤的车辆是一台纯电动SUV，两年时间这辆车的行驶里程已经超过了8万公里。

他在购车时，车商明确承诺“三电”系统质保为“8年12万公里”，但车辆已经出现一定程度的续航衰减，原本标称续航300公里的SUV现在满电只能跑250公里左右，往返惠深已经有些吃力了。

“因为车商说动力电池衰减超过30%才给保修，所以我也只能勉强继续开着了。”最让李勤玮感到无奈的是，纯电动汽车续航衰减也就算了，快充充电的速度也变得越来越慢。

一开始，快充从30%到80%电量仅需30分钟。即便涡流充满，算下来也只需要50分钟。但从今年年中开始，他发现快充的速度明显变慢，“充满80%的电量需要45分钟；如果要充满了，通常需要一个半小时。”

他将车辆开到4S店进行检测，检测结果却是正常的，“现在快充充电的需求电流都在50A和90A间，已经上不去100A了。”续航减少，快充减慢，但是4S店的解释是都在正常范围，他感觉有点心烦意乱。

在一次充电时，李勤玮与周围几位网约车司机攀谈了起来，发现大家都提到了快充速度变慢的问题。其中几辆行驶10万公里以上的网约车，据说要两个小时才能充满电。

“师傅说这样很耽误时间，影响出车的效益。他们也开到车商那检查过，也说查不出任何故障，只能等晚上收车多花些时间充电了。”检修时，他得到的回答都是充电系统无故障，但是充电速度为何变慢，充电时间为何变长，技师也只能是给了一些猜测。“他们说可能是由于充电机、动力电池内阻变大导致的，因为充电系统无故障，所以不算保修的范围，我也无语了。”

在李勤玮看来，尽管充电系统无故障，却已经影响到他日常的正常使用，如果类似问题都无法纳入三电的保修范围，那么无论有限质保还是终身质保，对他而言区别并不大，“没啥心理不平衡的，三电终身质保也是明显坏了以后才能保修。”

因此，他经常向身边的朋友建议，除了家中有条件加装慢充设备，购买新能源汽车时还要充分考虑产品的动力电池电量衰减与快充速度变慢等因素，不要被厂商眼花缭乱的保修政策蒙蔽了双眼。

No.3“续航不够电桩来凑”难实现

“新能源厂商保修说得再好，也不如电桩这些基础设施的普及来的实在。”

家住广州海珠的杨宇最近正在考虑购买纯电动汽车。为方便以后给车辆充电，他提前调查了自家小区和公司附近的充电桩数量，以及快充桩与慢充桩的比例。

他告诉懂懂笔记，有新闻说新能源汽车地补取消之后，补贴资金将用于充电桩等新能源基础设施的建设。按道理说，如今购买新能源汽车虽然价格高了，但充电、使用体验应该会随着基础设施完善而提高。

“理想是美好的，可是最近这几个月，我发现广州很多新增的充电桩、充电站都是建在郊区的。”杨宇指出，市区增加的充电桩、充电站数量其实很少，反倒是从化、花都等偏远区新增了不少的充电桩、充电站，对他而言这是远水难解近渴。

相比中心城区为数不多的充电桩、充电站，这些建设在偏远区域的充电桩、充电站还经常做促销活动，如低电价、免服务费等等，更让他心痒难耐，“我关注了好几家充电桩品牌，但新站新桩开业推送的活动，基本上都不是在中心城区。”

这，是不是在“逗你玩“？

偏远区域大量建设充电桩、充电站，而城区新能源车主为了充电却经常要大排长龙。充电桩站的分布不均、建设失衡，造成不少车主的续航焦虑、用电恐慌，“本以为取消地补，补贴基础建设桩站会多一些，但没想到都多到边远城区去了。”

和杨宇有相同顾虑的，还有家住在深圳罗湖泥岗的周翔。他告诉懂懂笔记，自己原本打算在十月份购买纯电动汽车，但是最近小区附近一处充电桩站搬迁的消息，让他打了退堂鼓。

“那是一个很大的充电站，而且都是快充桩，最近突然说要搬到龙岗去了，附近就剩下几个小规模充电站场了。”他满脸失望地表示，最近几个月自己时常关注罗湖、福田、南山充电桩的建设状况，却发现新建桩站的数量并不多，反倒是龙岗、龙华、宝安、坪山区等地新增了不少充电桩站。

他感觉这些地方大量的充电站运营情况并不饱和，反倒是市中心区的充电桩站经常人满为患，且都是大排长龙，“上周去了趟坪山公园，停车场里那么多的充电桩根本没人使用。”

不少有购车欲望的消费者，都担心在购车之后遭遇充电车辆增多，充电桩供不应求，甚至因经营成本搬迁至郊区的难题，影响自己日常的充电及使用。无桩可充，有桩难充，可能是影响新能源车主购车的有一个重要因素。

【结束语】

要解决新能源汽车续航衰减、充电速度变慢的问题，或许很难从厂商的保修政策中看到“最优解”。或者，续航不够电桩来凑也是个办法，但是车主的“梦想”往往又在充电桩站分布不均，建设缓慢的现实情况下被打破。

显然，只有车商真正诚意的“终身质保”，加上新能源基础配套设施的完善共同成为保障和后盾，才能让新能源车市在立冬后“回春”。