奔驰召回变更和扩大召回部分进口、国产E级汽车

IT之家11月12日消息 日前，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，自2019年11月29日起召回变更和扩大召回部分进口、国产E级两驱汽车。

（一）2016年2月25日至2019年3月13日生产的部分国产E级两驱汽车，共计299780辆。

本部分属于2019年5月27日发布《梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司召回部分进口C级和国产C级、E级两驱汽车》召回范围内的车辆。通过模拟耐久测试和技术分析，提出将在原召回措施的基础上增加其它加强固件（前轴减振支撑套环与半壳、线束支架、更换减振器盖、弹簧控制臂C型防倾斜保护件），以强化相关部件的强度。

（二）2018年11月29日至2019年9月11日生产的部分进口E级两驱汽车，共计2873辆；2018年10月29日至2019年10月27日生产的部分国产E级两驱汽车，共计91825辆。

本部分属于2019年5月27日发布《梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司召回部分进口C级和国产C级、E级两驱汽车》后按召回措施新生产的车辆，本部分车辆此次属于扩大召回。

上述范围内车辆前减振器受到较大外力冲击时，可能会造成减振器损坏和减振器叉头变形弯曲，甚至导致车辆下控制臂衬套脱出，极端情况下可能导致减振器叉头断裂，存在安全隐患。梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司将为召回范围的车辆免费安装前减振器加强固件，以消除安全隐患。

梅赛德斯-奔驰授权服务中心将通过挂号信等方式通知有关用户此次召回事宜。用户可以通过座机或手机拨打服务热线：400-818-1188（服务时间为周一至周日，全天24小时）进行咨询。用户也可登录国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站（dpac.samr.gov.cn）以及关注微信公众号（SAMRDPAC）了解更多信息。此外，也可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心热线电话：010-59799616，反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。