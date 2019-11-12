5G已来，云游戏还要“云”多久

设备硬件配置不够，不能畅快游玩？游戏外挂太多，毫无游戏体验？有人说，这些困扰当下游戏玩家的难题，都会随着未来云游戏的落地而“烟消云散”。

但是对于很多玩家而言，这个云游戏还要“云”多久？

云游戏概念并不新鲜，早在2009年旧金山游戏开发者大会上已经有相关厂商进行了现场演示。如今十年过去了，云游戏市场依然未能成为服务商们设想的模样。

如今，5G落地已经成为必然，底层通讯技术的提升也让无数从业者对云游戏再次燃起热情。我们可以看到，从去年开始不仅是传统游戏企业，部分科技巨头、通讯企业也都开始了自己的云游戏布局。

这一场云来云往的“游戏概念”，也该落地了吧？

云游戏不再是游戏企业“自留地”



2020年第四季度，无数玩家翘首以盼的新世代游戏主机PS5和X BOX 2将正式发售。而与游戏主机发售同时传出的声音，还有“这会不会是最后一款游戏主机？”

就连育碧的创始人兼CEO伊夫·吉尔莫特都曾公开表示：“随着时间的推移，流媒体对玩家来说会更加简便易行，人们不必再拥有大型的硬件。将来还会有一代主机，在这之后我们就会转向流媒体，所有人都会！”

他提到的所有人，包括游戏软硬件企业，还有互联网巨头。

虽然类似的言论我们在PS3时代就已经听说过无数次，但经过这么多年的艰苦磨砺，从业者们没有因为时间的推移而改变这一看法。

在传统的游戏公司之外，可以看到越来越多的“跨界者”开始进入这一领域。早在今年3月GDC 2019谷歌发布会上，Stadia云游戏平台就正式亮相，谷歌方面表示，玩家可以通过这一平台实现不受硬件性能限制的跨平台云游戏服务。

此外，今年9月微软旗下的xCloud云游戏也在英、美、韩等市场开放注册申请。参与的玩家只需要准备一台安卓手机或平板（支持蓝牙4.0以上，系统版本6.0以上），以及一个微软账号、一个支持拉延的的Xbox One手柄，就可以用手柄在手机/平板上畅玩《战争机器5》、《光环5：守护者》等3A大作了。

国外企业快速布局的同时，国内的互联网巨头也在积极布局，云游戏方面的消息几乎达到了“月更”。

一马当先的腾讯在今年已经连续发布了腾讯即玩、CMatrix、START等三款云游戏平台。8月份，腾讯又在2019年China Joy“全球游戏产业峰会”上发布了“云游戏解决方案”。有玩家表示，在现场试玩《天涯明月刀》、《三国杀》等云游戏时真的“很爽”。

目前，除了众多游戏公司，部分互联网巨头和国际通讯巨头也在加速自己的跨界行动。

3月，完美世界也宣布将会与谷歌合作探索VR、云游戏等新游戏类型；

4月，中国电信宣布推出5G云VR游戏产品；

6月，华为X Labs宣布与网易雷火游戏事业部联合打造5G云游戏创新实验室；

7月，中国移动联合中兴、腾讯联合演示了业界首个基于5G端到端切片+MEC的云游戏；中国联通推出5G云游戏平台“沃家云”；

9月，阿里巴巴宣布与云游戏解决方案技术厂商优必达在云游戏领域达成合作；

11月，华为宣布与游族网络达成云游戏方面的合作，未来会发布云游戏解决方案和云游戏产品；

11月，顺网科技联合华为iLab搭建家庭场景下云游戏测试原型。

可以看到，在5G技术逐渐成熟的当下，同样拥有高速率、低延迟要求的云游戏也紧锣密鼓地开始加速布局。而且，面对这个面向未来的蓝海市场，包括三大运营商以及华为、中兴这样的通讯技术公司也都在与游戏厂家合纵连横。

显然，各方都在利用自己的资源和优势，向未来的金矿合力渗透。运营商以及通讯企业在5G网络方面拥有技术和市场优势，而与游戏公司和渠道上的合作，是希望未来在云游戏这样一个颠覆性技术革新的巨大蛋糕上分一杯羹，毕竟在互联网领域，游戏的高利润不言而喻。

当然，一切技术成果只有在市场成熟并且商用之后，才能够获得相应的回报，在云游戏真正落地之前，无论技术展示得多么炫酷依然只是空中楼阁。

十年时间，期盼已久的用户和厂商都不想在牌局浮出水面时缺席，但这一次他们能否得到想要的硕果？毕竟，十多年前也曾有人预言PS4将会是最后一款游戏主机，但现在PS5却依然如约而至……

技术和玩家的需求是双重挑战



十年前，当相关服务商在谷歌开发者大会上首次展示云游戏时，用户询问最多的是“这种模式什么时候能落地？”

遗憾的是，直到今天底层通讯技术已经经过两代革新，玩家也从3G等到了5G，但云游戏依然还在云上“飘着”。

从现阶段来看，因为5G的强大能力，云游戏相较此前确实有了更多的可能。有玩家表示在华为EMUI电脑模式中的云电脑，已经能够实现部分PC端游的游玩，不过游戏过程中的帧数和画质表现仍相对普通，并没有达到理想中的效果，至于那些主机平台的3A大作，自然还无法体验。

对此，相关游戏行业专家对懂懂笔记表示：“目前横在云游戏面前最大的难题还是延迟。相比较传统硬件点对点的操控，云游戏模式下玩家在控制端发出指令后，指令需要先到达云端服务器，计算之后再返回，这就造成了延迟现象。除了策略类和经营类游戏之外，绝大多数游戏对延迟的要求是很高的，特别是对于那些追求高操作和沉浸式游戏的玩家，自然对此难以接受。”

另外，行业专家同时强调：“脱离硬件限制是云游戏最大的优势，相关企业发力云游戏除了抢占市场，为玩家带来更方便的游戏体验之外，技术成熟及市场规模化之后的成本降低，也是一个重要因素。但在现在的技术条件下，云游戏的性价比远远达不到传统游戏的那种程度。”

我们有理由相信技术和成本的问题会随着时间的推移得到解决，这也是众多企业们现在纷纷布局的原因，它们要在整个市场成熟之前让自己形成足够的竞争力，至少形成一定的竞争壁垒。

不过，技术之外，玩家的心态和认知同样是一个不可忽视的问题。游戏，终究是要面向大众市场的。

虽然未来云游戏脱离硬件束缚、体验过程也会变得更加方便，但并不是所有玩家都认可云游戏的模式。以主机游戏为例，现阶段绝大多数主机游戏都是买断制的，一旦进入云游戏时代，意味着要从买断制变成了租赁制，所有的游戏都将成为数字版的存在。如此一来，游戏用户的主动权会减少，他们的网络状况是否支持，他们对以租代买的形式是否接受，又会出现哪些顾虑等等，都将成为游戏运营企业新的挑战。

以游戏下架问题为例，此前腾讯WEGAME下架《怪物猎人》可能是因为一些不可抗性的问题，但对于玩家特别是那些小众游戏玩家而言，难免会产生一些顾虑。

另外，对于主机游戏玩家而言，无论是实体游戏的光碟和卡带，都是可以通过出二手方式“回血”的，回顾这么多年二手主机游戏市场的情况，我们不难发现二手游戏的保值率非常高，很多玩家都是出二手然后再添置新游戏。

那么，新的题就来了：未来数字版的游戏价格无法达到现阶段二手游戏的保值状态，玩家们是否会买账？

我们可以算一笔帐：如果一个全新主机游戏的价格在350元左右，当玩家入手半年甚至一年时间通关后，绝大多数游戏在出二手时能够卖到250元以上，也就是说一年的折价约为100元，有些热门游戏甚至不到50元。这意味着玩家在将老游戏转让后只需再添几十元就能享受下一款新游戏，或者等价交换其他二手游戏。

而在云游戏时代，数字版游戏不存在二手交易的商品属性，游戏公司和整合平台能将游戏降到100元甚至几十元的价位吗？如何OK，游戏玩家基本上可以接受，但是对于开发成本越来越高的游戏公司而言，难度可想而知；如果无法达到，则玩家的积极性会受到大幅度压缩。

云游戏将成为未来的主流游戏形态，这已经是行业的共识。但有一点业内人士也已经意识到，虽然通信技术从4G跨越到5G，但距离云游戏真正落地的日子依然遥远。先抢跑的很有可能成为先倒下的，这一点在互联网商业时代屡见不鲜。

索尼CFO十时裕树就曾表示，PlayStation未来将要面对的最大威胁是免费游戏和云游戏，且前者可能会在五年内构成威胁。而后者，在五年之内不会被索尼视为潜在的风险。

结束语

5年时间，索尼给云游戏“落地”划出了一个时间段。在这期间，不能缺席又不愿成为炮灰的场内玩家要思考一点：如何在实现技术创新、模式创新的同时，让现阶段的玩家能够平滑过渡，同时创造游戏之外的良好用户体验。这一点，事关成败。