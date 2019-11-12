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FydeOS for PC v8.1 发布：兼容安卓，一系列修复优化

2019-11-12 20:13:29来源：开源中国作者：guxiaoxian责编：骑士评论：

FydeOS 是一款基于Chromium OS开源项目的操作系统，无需Google服务，可创建本地账号登陆，带有完整的桌面版Chromium浏览器，并通过容器技术兼容安卓程序、带有GUI的Linux程序，是面向未来的云驱动操作系统。

承继两周前发布的 FydeOS for PC 8.0，今日发布 FydeOS for PC 8.1。

在此次更新中，修复了以下几个问题：

  • 修复了一部分用户的触摸板无法使用的问题。

  • 修复了当系统存在一个可挂载的 NTFS 磁盘时高资源占用的问题。

  • 修复了某些设备无法进入睡眠的问题。

  • 对安卓子系统的文件系统读写操作进行优化。

FydeOS for PC v8 是一次跨大版本里程碑式的更新，希望此次更新中涵盖的新功能、新特性以及对之前版本的优化能更好地帮助到你。其中，特别值得一提的有：

  • 全新加入「虚拟桌面」功能助你更高效地管理打开的窗口。

  • 加入更丰富的账户同步功能，包括在 FydeOS 应用商店内安装的 Chrome 程序及浏览器插件。

  • 整合安卓子系统稳定性深度优化。

  • 整合 Linux 子系统激活启动的优化。

  • Chromium 浏览器升级到 77.0.3865.*，提供更优质稳定的浏览体验。

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关键词：FydeOS开源Chromium

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