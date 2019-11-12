搜索只知道百度？这些工具让你更快找到想要的信息

最近，一个叫Magi的搜索引擎火了。它可以根据你输入的关键词，自动聚合相关属性，不用到链接中去找信息，也不用等词条更新，几乎是「一眼」就能找到想要的结果。不少人表示，这才是下一代搜索引擎该有的样子。

我们常用的几个搜索引擎，比如Google、百度、搜狗、360，虽然功能强大，但并谈不上有多好用。大多数时候，需要翻好多页才能找到想要的结果。更不用说首页的一些推广链接，更是误导用户。

其实除了百度、搜狗、360，我们还有不少好用的搜索工具可以选择，这篇文章就来向大家介绍一下。

Magi搜索：会学习的知识图谱

首先要介绍的当然是Magi搜索。它最大的特色，就是可以把人们最想要的信息提取出来，并以清晰条理的方式展现。比如搜索数码产品时，会标出售价、重量、特色功能等属性，下面还给出相关标签。

每个色块都代表了一个信息点，对应一条或多条信息源，指针移过去会显示可信评分，满分100。这些信息都是通过机器学习得来，会根据信息源的增加不断学习、更新。指针移动到右边的链接，会一一对应信息点，设计很漂亮。

Magi搜索解决的是信息点聚合的问题，过去散落在一条条链接中的信息，被机器自动检索出来显示，并且不断学习进步。

Magi搜索：https://magi.com/

简单搜索：纯净版百度搜索

传统搜索引擎被人吐槽多的一点，还有广告。百度就因为一些虚假推广被人诟病，后来他们推出了「简单搜索」，主打无广告、纯净搜索。简单搜索还加入了语音搜索、图像识别的功能，体验进一步提升。

简单搜索：http://secr.baidu.com/

虫部落：全面聚合，一步直达

除了这种综合类的搜索引擎，我们有时还会遇到一些特定的需求，比如查文献、查图片，这时候一些垂直类的搜索网站就能派上用场。虫部落中聚合了很多这样的网站，你可以通过它来寻找想要的内容。

虫部落：https://search.chongbuluo.com/

Mr.Otter：用标签聚合结果

当然对于用户来说，去每个网站中一个一个搜索，还是有些麻烦。比如搜索AirPods时，我想同时看到它的产品图、评测视频、售卖信息，这时候可以利用 Mr.Otter 这个工具。

简单来说，它的作用就是给不同的网站打上标签，然后输入关键词，通过切换标签来查看不同的搜索结果。Mr.Otter还能快速检索出当前网页的图片，并批量下载。

这个团队还开发过一款文件管理工具 taglyst，核心功能也是通过标签来找内容，我们之前有过详细介绍。

Mr.Otter：http://xlrocket.com/mrotter/

Ai Search：只搜你想要的

和Mr.Otter类似，Ai Search 的思路也是通过标签来聚合搜索结果。软件中已经提供了很多常用网站，比如购物、视频、图片等，你还可以自定义添加，并把它们分组。搜索时只要点击一个或一组网站，然后输入关键词搜索，就能得出想要的结果。

更方便的是关键词搜索。为某几个网站设定关键词后，可以省去选择网站的步骤，直接搜索，比如设定「看XXX」，自动在视频网站中搜索片名。

Ai Search的优势是专门对手机端进行了优化，让你在移动端也能方便地切换搜索结果。

Ai Search：https://apps.apple.com/cn/app/ai-search-2/id1301128732

工具好不好用，关键是看合不合适。其实常用的几个搜索引擎，配合高级语法也能达到精确搜索的目的，只不过对于普通用户来说门槛太高，而Magi这样的工具则是让搜索变得更简单，普通用户也能快速找到想要的信息。