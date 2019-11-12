内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

猫头鹰推出新款散热风扇：黑色设计，配多彩防震垫

2019-11-12 22:32:27来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月12日消息 根据OC3D的报道，猫头鹰推出了新款Chromax系列的风扇，共有五款产品，都采用了黑色的设计。

新款猫头鹰风扇的尺寸包括了200毫米、120毫米、92毫米和80毫米，同时配有黑色的常规防震垫和白色、红色、蓝色、绿色和黄色的彩色防震垫。据介绍，这些风扇的原型是猫头鹰的NF-A20 PWM、NF-A12x15、NF-A9 PWM、 NF-A9x14 HS-PWM和NF-A8 PWM，现在更换了黑色配色。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：猫头鹰风扇

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有