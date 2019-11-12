猫头鹰推出新款散热风扇：黑色设计，配多彩防震垫

IT之家11月12日消息 根据OC3D的报道，猫头鹰推出了新款Chromax系列的风扇，共有五款产品，都采用了黑色的设计。

新款猫头鹰风扇的尺寸包括了200毫米、120毫米、92毫米和80毫米，同时配有黑色的常规防震垫和白色、红色、蓝色、绿色和黄色的彩色防震垫。据介绍，这些风扇的原型是猫头鹰的NF-A20 PWM、NF-A12x15、NF-A9 PWM、 NF-A9x14 HS-PWM和NF-A8 PWM，现在更换了黑色配色。