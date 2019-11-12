特斯拉下一站：皮卡，赛博朋克

「这可能是特斯拉有史以来最好的产品。」在特斯拉2019年第三季度财报公布后的电话会议上，其CEO埃隆马斯克（Elon Musk）提到即将发布的特斯拉电动皮卡时说道。几天之后，马斯克就公布了产品的正式发布日期——11月21日。

这是特斯拉首次进入了客用卡车的领域，也意味着传统的皮卡制造商要小心了。以特斯拉一贯的调性，这家公司显然希望要从各个方面重新定义皮卡，从目前透露出的名字就能看出科技感：马斯克称它为「赛博皮卡（Cybertruck）」（赛博朋克Cyberpunk，以信息技术作为主题的科幻故事分支之一，在作品里现实和虚拟现实之间的界线很模糊），而不是普通的叫法Pickup truck。

尽管特斯拉还未宣布更多信息，但极客公园（ID：geekpark）已从各方搜集到相关配置，在发布之前可以大胆预测一番。

致敬银翼，设计成谜

本应在2019年夏季看到的发布会，被推迟到了11月底。

也许是日常跳票，也许是为了凑巧，马斯克称特斯拉皮卡将具有「真正的未来主义风格的赛博朋克设计，就像《银翼杀手》的感觉。而1982年上映的电影《银翼杀手》，故事就发生在2019年11月。

《银翼杀手》开头画面|《银翼杀手》

关于设计，特斯拉官方仅在今年3月Model Y发布会之后放出一张图片，只有一条灯带以及灯带上方的特斯拉标志。当所有人都在猜测这是车辆哪个部位的时候，特斯拉官方却坦承宣布，这是Cybertruck的前脸。不过根据图片来看，它应该不属于量产车型，因为有些过于科幻感。

特斯拉官方透露的皮卡车型概念图| Tesla

开局一张图，内容随便编，更何况有了「科幻感」限定词，网友们也根据图片发挥了无数脑洞。但马斯克后来表示，Cybertruck根本不像互联网上流传的渲染图。「它更像是未来的装甲运兵车（an armored personnel carrier from the future）」，马斯克说到。没有更多设计细节的加持，但马斯克对车型的设计似乎很满意，他预计有些人认为Cybertruck看起来不像一辆卡车，导致不喜欢电动皮卡的外形。「它看起来不会像普通卡车，像是科幻小说。这意味着它不会适合所有人，就像有人只是想拥有一辆过去20至40年的卡车一样，这可能不适合他们。」」人们被吊起来的胃口，只能到发布会当天揭晓。

关于Cybertruck的脑洞渲染图| teslarati

除去最神秘的设计，Cybertruck在动力方面倒是没那么隐晦。特斯拉直接杠上了史上最经典的皮卡之一，福特F-150。

吊打友商，叫嚣经典

马斯克曾夸下海口，声称Cybertruck的表现将优于福特F-150等细分市场领导者，同时它也比保时捷911（基本版）具有更好的跑车性能。

2018年6月，马斯克在推特上征求网友们对于电动皮卡新功能的建议，同时透露了不少信息。Cybertruck是一辆拥有6人座的大型皮卡，门口会有一个自动升降的台阶，车辆内部有储物柜。配置方面，它将采用具有疯狂扭矩的双电机全轮驱动系统和可根据负载动态调整的悬架，这些会是Cybertruck的标配。

除此以外，既然马斯克提到了保时捷911，那么我们姑且猜测Cybertruck的百公里加速为4秒之内，对于一辆大型皮卡来说，4秒的百公里加速度是个非常吓人的数字，何况电动皮卡还要承载重达几千公斤的电池。续航方面，Cybertruck充满电一次可跑400-500英里（约643km-804km）。

网传Cybertruck渲染图| electrek

衡量皮卡另一个重要指标，牵引力。Cybertruck牵引力能达到30万磅（约13.6万kg），特斯拉没有宣布其功率，但有媒体猜测，基本版的Cybertruck应该能保证400马力功率。

如果将各项指标拿出来，根据目前的信息来看，还未发布的Cybertruck不算性能最突出的车型，但综合价格之后，Cybertruck可能是性价比最高的一款。

马斯克表示，Cybertruck最便宜的版本为「49000美金或更少」。综合来看，Cybertruck的价格与高配版传统皮卡差不多，但无论从科技还是性能上看，Cybertruck都更为出色。更别忘了，Cybertruck也许会搭载特斯拉的杀手锏——Autopilot，至少目前的信息显示，Cybertruck将配备自动泊车功能。

三款皮卡车型各项指标对比|极客公园制作

速度当先，竞争犹存

产品也许会颠覆，但市场认可度才是根本。如果把头部厂商与特斯拉进行比较，福特阵营可能是最大的竞争对手。

正在努力向电动化转型的福特曾宣布，将推出混合动力版本的F-150，随后又表示，全电动版本的F系列皮卡也提上了日程。作为全球销量最好的皮卡车型，如果福特将F-150电动化，绝对可以与特斯拉一战。

福特F-150混合动力版本| Top Speed

同时，福特也参与了电动皮卡初创公司Rivian的5亿美金投资，可谓是做了两手准备。根据福特与Rivian官方表态，混合动力版本F-150将于2020年量产，Rivian旗下纯电动皮卡R1T将于2020年底开始交付。

Rivian R1T | InsideEVs

如果按照量产速度判定，特斯拉一定比不上传统车企的生产，甚至不如专注研发生产皮卡的 Rivian。以特斯拉的生产流程判断，Cybertruck的优先级会排在Model Y之后，而Model Y的交付日期为2021年春季，可想而知，需求更为小众的皮卡车型就摆在了较为尴尬的位置。

假设特斯拉会为皮卡车型投建一个新的工厂，Cybertruck成为特斯拉又一拳头产品，那么特斯拉就拥有了三条产品线：轿车（S3XY）、卡车（Semi）与皮卡（Cybertruck）。鉴于后者与前两者都无法共用一条产线，并且Semi到现在还未真正实现量产，特斯拉将在Cybertruck上再一次经历「量产地狱」。

特斯拉电动皮卡依然存在竞争|网络

面对强劲对手，特斯拉又踏入了一个从未涉足的领域，竞争环境陡然恶劣。与开辟电动汽车市场相同，特斯拉需要再次开辟一片新市场，迎接一批新用户，来完成新能源帝国的扩充。唯一一点不同的是，这次特斯拉拥有忠实的用户群体站在同侧，被市场接受的可能性提高了许多许多。从S3XY到CyberS3XY，马斯克又要开始向未来进军了。