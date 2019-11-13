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Facebook推出全线支付服务Facebook Pay

2019-11-13 6:32:50来源：新浪科技作者：唐风责编：懒猫评论：

北京时间11月13日凌晨消息，Facebook周二宣布推出一项新的支付服务，用户很快就将可在该公司旗下的一系列应用中使用这项服务，这意味着Facebook将与支付服务提供商PayPal旗下服务Venmo展开竞争。

Facebook周二发表博文称，这项名为Facebook Pay的新服务能让用户安全地向他人付款。Facebook Pay接受大多数主要的信用卡和借记卡，还将支持PayPal服务。

在此之前，Facebook已经允许用户通过Messenger应用汇款，但在Facebook Pay上线之后，用户将可通过Facebook旗下其他应用汇款。这项服务首先将在核心Facebook和Messenger应用中推出，随后还将被添加到Instagram和WhatsApp应用中去。

“人们已经在我们的应用中使用支付服务来购物、向公益事业捐款和互相汇款。”Facebook在博文中表示。“Facebook Pay将使这些交易变得更加容易，同时继续确保你们的支付信息是安全的、受保护的。”

Facebook指出，Facebook Pay与其尚未推出的数字钱包服务Calibra是分开的，后者是该公司颇受争议争议的Libra加密货币项目的一部分。

这同时也意味着，Facebook朝着整合旗下各个应用的目标迈出了一步。在今年早些时候，Facebook称其正在研究一种方法，让WhatsApp、Instagram和Messenger的用户可以相互发送消息。批评人士则认为，此举是Facebook的一种自我保护措施，旨在对抗政府机构的反垄断审查和拆分提议。

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关键词：Facebook

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