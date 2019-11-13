特斯拉进军老牌车企大本营，将在德国柏林建超级工厂

北京时间11月13日讯，埃隆-马斯克表示，特斯拉公司计划在德国首都柏林附近建设下一家超级工厂，这向世界上一些最负盛名的汽车制造商发出了一个明确的信息：马斯克正在向自己的地盘进军。



特斯拉首席执行长周二晚间说，公司还将在柏林新机场附近建立超级工厂和工程设计中心。他是在接受特斯拉Model 3获得德国图片报“金方向盘”奖时宣布这一消息的。

48岁的马斯克正在为他的下一个工厂做准备，前段时间，特斯拉上海工厂生产的汽车也将开始销售。

特斯拉在欧洲建厂显然将加大老牌汽车制造商的风险，这些汽车制造商已经面临来自电动汽车新贵的严重威胁。监管机构越来越多地要求车企生产电动汽车，尽管这些制造商难以借此实现盈利。

以亚当-乔纳斯（Adam Jonas）为首的摩根士丹利分析师在最近的一份报告中写道，德国将是所谓欧洲超级工厂的“合理选择”。乔纳斯说，德国“是全球豪华汽车市场的中心，经济依赖于传统汽车的内燃机技术，并且德国政府十分关注气候变化”。

德国总理安格拉-默克尔（Angela Merkel）领导的政府和国内汽车制造商已同意加大对电动汽车的激励力度，从而加大德国减少尾气排放的努力。

不过，在德国这样一个劳动力和能源成本全球最高的国家生产汽车肯定会是一个重大挑战，尤其是在欧洲客户已经习惯了传统车企经销商和维修店已经组成了紧密的关系网络来处理汽车售后的情况下。