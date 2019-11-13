中国移动李正茂：5G基站数量问题已解决，能耗和价格仍待解

C114讯 去年，业界认为5G最大的忧虑在于“三个3”：5G基站数量比4G多出3倍；单基站耗电量是4G基站的3倍；单基站的价格可能是4G基站的3倍。

经过一年的发展，这“三个3”是否还存在？

在今天召开的“2019 GSMA北京创新论坛”上，中国移动副总裁李正茂表示，5G基站数量问题基本解决；中国移动正在多手段推动基站能耗降低；而基站价格问题还未解决，仍需要产业链共同努力。

3倍基站？问题已基本解决

对此李正茂指出，5G基站数量问题经过一年的发展，中国移动已经找到了解决该问题的方法。

“原来的5G基站数量是4G基站数量的3倍，是基于3.5GHz频率来做的预估。后来根据工信部的划分，中国移动5G频率为2.6GHz，也就是现在的4G频段。所以我们在这个问题上的压力陡然释放，我们可以利用和4G同样的基站数量实现同样的覆盖。”

李正茂特别表示，友商利用低频段做上行，就不需要那么密集的站点，这也是非常好的一个发展方向。

3倍功耗？业内进展不大

在谈到基站耗电问题时，李正茂表示，经过一年的发展，业内进展不大。

“原因很简单，这是一个客观规律。带宽增加了5倍，因为你每一个基站过去4G的时候是20兆一个载波的，现在变成了100兆增加了5倍，功耗增加是一个客观的事实。”

面对这样的规律，中国移动并不会妥协，中国移动现在找到了一些解决该问题的办法。“中国移动已经推出了支持灵活配置的基站，把基站收发的配比数往下减，有一些必要的地方就是64T64R，有的可以降到32T32R，有的甚至降低到8T8R，最大限度的节省能耗。同时，中国移动一直呼吁通过ORAN把无线网进一步开放，使它的产业生态更加开放。未来的几百万个宏站，对应的小站规模是几千万的量，开放后才能更加轻巧灵活，性能与价格才会有一定程度的下降，让能耗进一步下降。”

此外，李正茂表示，一些政府在行政方面已经做很好的榜样。“山西、广东等地方政府已经正式发文，对5G基站的供电提供优惠电价，我希望这个势头能够成为燎原之势，因为这对5G的产业发展有很好的推动作用。”

3倍价格？有待规模破解

“基站价格问题经过一年发展并没有完全解决。”李正茂坦诚，“这还需要产业进一步成熟，规模做大，然后与厂家、供应商有更友好的合作”关系，使得造价尽快的降低。”

李正茂表示，“规模是通信行业和电子行业很重要的基本规律，当数量上来了以后，价格会开始下降。”