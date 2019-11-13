上海迪士尼入园检查仍搜包， X光机未投入使用

IT之家11月13日消息 今年初，华东政法大学法学专业大三学生小王到上海迪士尼游玩，携带的零食遭到园方翻包检查，被要求扔掉或提前吃完。小王于是报警并现场拨打12345和12315投诉，结果被告知“禁止携带食物”这个规定是迪士尼乐园制定。3月5日，小王认为自身权益被侵犯将迪士尼告上法庭。

针对上海迪士尼禁带食物且翻包检查一事，8月22日美国迪士尼乐园总部和上海浦东新区消保委相继向@人民网 做出回应。前者称无法回复关于上海迪士尼的问题，后者称上海迪士尼不接受调解，不会就禁带食物、翻包检查等规定做更改。

9月6日，央视财经报道称，上海迪士尼乐园管理方首度松口，表示将调整外带食物的规定。9月7日，央视财经记者赶到了上海迪士尼乐园，发现目前游客可以携带食品入园，但是翻包的现象依然存在。记者7日联系上海迪士尼公关团队了解情况，但对方未接听电话。8日，迪士尼公关部负责人就依然翻包检查一事向央广记者作出回应，称上海迪士尼将很快更新外带食物政策，暂时没有更多的具体信息

9月11日，人民日报报道称，即日起，上海迪士尼度假区开始正式实施其主题乐园的食品携带新规。

11月12日，新京报报道称，上海迪士尼入园安检新规实施两个月，新京报记者入园发现，安检人员依旧会对游客进行“搜包”检查。上海迪士尼乐园此前发布安检新规中表示，未来将采用X光机等设备辅助安检工作，但记者发现相关设备仍未投入使用。

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