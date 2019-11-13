倾资源、投重金，屡战屡败的腾讯仍难改写短视频格局

近日，腾讯旗下短视频产品“火锅视频”重新回到公众视野，却是因为一则不太光鲜的新闻。有消息称火锅视频项目组被整体裁撤，部分员工在公司内部进行转岗活水，剩余员工进入主产品腾讯视频。

腾讯在第一时间对此做出回应，辩称火锅视频项目组并未裁撤，也不存在裁员情况，只是团队并入腾讯视频，一起探索长短结合的综合视频方向。同时腾讯方面强调，此调整属于业务内部优化，无关成本。不过，从产品的战略价值看，这或多或少意味着火锅视频在腾讯内部的价值权重有所降低。

这不禁让人联想到，腾讯在短视频领域失利后的系列举动。早在2013年，腾讯就带领微视进军短视频赛道，可惜当时未予足够重视，只能草草下线。而自2017年短视频站上风口之后，抖音、快手迅速占领市场高地，错过发展先机的腾讯重启微视依旧未见显著成效。随后，腾讯倾注大量资金与资源，连续推出火锅视频等十余款短视频产品。

近两年来，腾讯频频征战短视频，试图通过内部赛马的方式收复失地，不过至今仍未有显著成效。腾讯副总裁林松涛曾提到，短视频市场还未饱和，当下的格局并不能代表赛道的未来。那么，此番调整以后，腾讯究竟能在短视频市场占据多大空间，能否借此改写短视频格局值得关注。

火锅视频历经坎坷后风光不再

火锅视频的前身为“MOKA”，最初MOKA是腾讯视频内部孵化的视频剪辑工具。由于外界剪辑生态的不健全，MOKA开始转型短视频。2018年底，MOKA改名为yoo视频，并划分到短视频产品部，主打1-3分钟短视频，强调达人账号的个性化和故事性的表达。

负责yoo视频的腾讯副总裁林松涛在2018腾讯全球合作伙伴大会上正式推介该产品并表示，腾讯不会只有一个短视频产品，也不会有过多的短视频产品，会对一些产品进行整合，对于力推的微视、yoo视频也会有分工和侧重。

今年5月，yoo视频宣布更名为火锅视频。腾讯内部人士透露，早在yoo视频在腾讯立项时，代号就为火锅视频，此次火锅视频的回归，意在通过这款全新的独立产品，对标西瓜视频。

更名后，火锅视频在App的官方介绍也发生了改变：内容方面更侧重于电视剧、电影、纪录片、how to（包含手工、旅行、美食、健身）等。

同时，其内容源也随之改变，区别于yoo视频首页分为推荐和关注两个模块、横屏和竖屏视频更占一半的设置。火锅视频的首页新增了影视、游戏、综艺等数十个频道，内容以横屏为主。App上的主要频道以feed流视频为主，用户自主发布短视频需要打开“我的”功能键，点击右上角的发布视频，入口较隐蔽。

不过，被腾讯寄予厚望的火锅视频并没有达到预期的效果，七麦数据实时显示，火锅视频在苹果手机下载量位于娱乐榜第123位，而竞品西瓜视频位列娱乐榜第5，总榜第66位；在App store上，火锅视频3.7分的评价也远低于西瓜视频的4.8分。

最近半年，火锅视频屡屡传出内部调整的新闻。“传言的不断出现也意味着yoo视频的优先级被放低，内部已经不再主动倾斜资源。”知情人士此前对蓝鲸TMT记者表示。

从2018年11月在腾讯全球合作伙伴大会上被介绍最久的短视频产品，到“优先级被放低，不再主动倾斜资源”，再到如今的整个部门并入腾讯视频。仅一年时间，火锅视频的风光不再，处于尴尬的局面。

频频征战却接连失利，腾讯仍难改写短视频格局

众所周知，腾讯的短视频产品一直以“数量”著称；据不完全统计，截至目前，腾讯上线的短视频类产品多达16款。腾讯对于短视频产品持续投入的背后，是巨大的短视频市场。

《2019中国网络视听发展研究报告》显示，截至2018年12月，短视频用户规模达6.48亿，网民使用率高达78.2%；在过去一年，短视频对新增网民的拉动作用明显，短视频应用对增加网民上网时长贡献显著，整体使用时长反超综合视频应用。

早在2013年9月，腾讯就推出了短视频产品“微视”，之后，腾讯一直集中力量主推微视。2014年春节期间，微视邀请明星参与广告宣传，下载量稳居App store全品类前五，日活用户激增至4500万。

然而经过短暂的高光时刻后，情况急转而下，微视官网登载声明宣布，于2017年4月10日起关闭应用。此后，短视频风口兴起，伴随着微视的衰落，抖音、快手等平台迅速崛起。仅用时一年，字节跳动旗下的三款短视频产品就达到了千万级日活，瓜分了微视原来的用户。

2018年微视重新上线，依然为腾讯短视频矩阵中的c位产品，但从成效来看，微视并没有动摇抖音、快手在短视频领域的地位。

“腾讯对短视频赛道非常重视，起初腾讯是自己花重金打造微视，然后利用微信庞大的流量不断为微视导流，结果并不如人意。”一位分析师对记者指出，抖音和快手的迅速崛起，带起了短视频行业浪潮，然而腾讯在最火爆的风口中一再折戟。

在短视频领域，横板视频与竖版视频分属于两个维度。艾瑞移动App指数显示，短视频品类中，月度独立设备排名前二十的产品中，腾讯只有微视一款竖版产品上榜，横版暂无产品上榜。

“在内部，火锅视频除了要不断的更新内容，延长用户使用时长，更重要的是要保障腾讯在横板领域的地位，才不会被放弃。”知情人士分析道。

微视和火锅视频一度被视为腾讯打造短视频未来形态的两大产品，可惜均未能如愿。“此次腾讯内部优化，探索长短结合的综合视频方向，也是无奈之举。”分析师钱皓对记者表示。

上述报告同时显示，网络视频用户规模达到7.25亿，占网民总数的87.5%，虽然用户数量已十分庞大，但相较于微信10亿+的月活人数，依旧存在提升空间。钱皓认为，内容同质化也使得大多短视频平台并非用户娱乐方式的“唯一解”，任一玩家通过提供新内容，仍能在存量博弈中抢占更多场份额。

“目前摆在腾讯面前的，不是要快速研发新产品，而是把现有产品做好，利用AI、5G等新技术，为短视频提供更丰富的形态，增强产品生命力，从而提高市场份额。”另一位TMT分析师指出。