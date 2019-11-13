16寸苹果MacBook Pro有望在今晚发布，起售价跟15寸差不多

新浪数码讯11月13日上午消息，来自外媒彭博社（Bloomberg）的最新消息称，苹果公司将最快在明天（北京时间今晚）推出新款16英寸MacBook Pro笔记本电脑。

实际上，这几天关于这款新品的消息一直没有断，彭博的消息只是再次确定了它的时间。这将是2016年MacBook Pro系列改款之后的第一次重大更新。其中最明显改变当属那块更大更亮的屏幕，尺寸是16英寸，高于当前顶配的15英寸款。但是据说它的屏幕边框会更窄，所以在机身尺寸上不会比现有15英寸款大很多。之前，一个提前曝光的macOS系统图标已经印证了这点。

▲左为15英寸MacBook Pro图标，右为16英寸MacBook Pro图标

这款电脑将是视频后期工作者，图片编辑，或是游戏玩家，以及软件开发者们的新选择。有了更大的屏幕，并且更便携，会比iMac更方便。

另外16寸新品的一大改进还有键盘。新的剪刀结构键盘将取代脆弱易损的蝶式键盘，让用户的吐槽平息下来。

在价格方面，该报告称，16英寸MacBook Pro的价格与15英寸型号“起售价”相同，为2399美元（未含税约合人民币1.6万元）。对拿它当生产工具的用户来说，其实他们对价格并不那么敏感。

除了16寸MacBook Pro的消息，彭博社还表示，6月曾经正式发布的新Mac Pro可能会在12月上市。它将成为目前整个Mac电脑中最强性能的存在。